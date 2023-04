Prime colazioni salutari in hotel: il ruolo della frutta fresca e secca

Le tendenze, in quanto tali, sono volubili e ciò che prima sembrava indispensabile con il tempo può diventare superfluo. Vale, senza dubbio, anche nel mondo del cibo e di conseguenza in quello delle prime colazioni. Ci sono però due caratteristiche che, per ragioni diverse, dopo aver preso piede sembrano destinate a durare.

Stiamo parlando della versatilità e, soprattutto, della salubrità. Il consumatore non può e non vuole farne a meno. Gli hotel lo sanno e si stanno muovendo in questa direzione. C’è allora un alimento perfetto per questo tipo di richiesta: la frutta fresca.

Frutta, protagonista delle colazione in hotel

Frutta fresca in albergo: un must su cui investire

Ma perché la frutta è un alimento che proprio non può mancare nei buffet delle prime colazioni in hotel? Partiamo dalla prima caratteristica che abbiamo citato, la versatilità. La frutta fresca si presta, infatti, a numerosi abbinamenti. Può essere consumata da sola, ma può anche essere abbinata a yogurt e cereali oppure essere trasformata in centrifugati e smoothy, perfetti per la stagione estiva, o sotto forma di macedonia.

Frutta, perfetta per abbinamenti con yogurt e cereali

C’è poi l’aspetto salutistico, che ormai sappiamo essere centrale nelle scelte del cliente. La frutta fresca è, infatti, percepita come alimento sano e, soprattutto se di stagione, attira il consumatore. Qui si inserisce un terzo aspetto, che più volte abbiamo portato sotto i riflettori parlando di prime colazioni: la territorialità. Se il territorio in cui sorge l’albergo ha prodotti particolari e di qualità da offrire, questi non devono mancare sul buffet. Certo, senza che diventi un limite invalicabile, anche perché, anche di questo abbiamo più volte parlato, la curiosità è un elemento guida ed è sbagliato non offrire all’ospite proposte originali, anche se non per forza territoriali.







Frutta fresca, a fette o intera per la colazione in hotel?

L’offerta, al contrario di altri alimenti, nel caso della frutta fresca è molto spesso condizionata dal livello dell’albergo. Nei cinque stelle la selezione di frutta fresca è ampia e in diverse forme, con l’aggiunta accanto a frutti tradizionali di proposte esotiche e originali. Una selezione che si riduce al diminuire delle stelle. In un hotel di fascia media spesso si punta su arance e ananas già porzionate e su banana, mela e pera intere. Poi, in base alla stagione, fanno capolino uva, melone e anguria. Raro trovare una macedonia fresca (a eccezione di quattro e cinque stelle), che viene in molti casi sostituita da macedonie di frutta sciroppata, più facili da conservare e a riparo da possibili sprechi nel caso avanzassero.

L'offerta di frutta fresca è molto spesso condizionata dal livello dell’albergo

In generale, la proposta è mista, sia a fette sia intera. Entrambe le opzioni hanno i loro punti di forza. Nel caso di frutta fresca già porzionata, si permette all’ospite di sperimentare ed è allo stesso tempo perfetta per essere aggiunta ad altri ingredienti, come i già citati yogurt e cereali. Di contro, il porzionamento si espone al rischio di spreco, cosa che non accade con il frutto singolo, che può contare anche sull’”effetto casa”. In molti, infatti, amano sbucciare il proprio frutto durante la colazione in albergo, perché si tratta di un’abitudine legata alla colazione casalinga. In questo caso è opportuno, accanto al cesto della frutta, fornire coltelli adeguati.

Non solo fresca: la frutta secca deve essere protagonista per la colazione in albergo

Detto della frutta fresca, anche la frutta secca dovrebbe giocare un ruolo da protagonista nelle colazioni in albergo. Oltre a diversi tratti in la sua "parente" fresca, come la versatilità (è adatta sia a chi vuole una colazione dolce sia a chi, invece, preferisce il salato) e la possibilità di sperimentare, la forza della frutta secca sta negli innumerevoli benefici che la rendono perfetta per il primo pasto della giornata. È ricca di sali minerali, di vitamine e grassi buoni, è fonte di energie per il pronto utilizzo e, dettaglio non indifferente, ha importanti proprietà sazianti, che la rendono adatta anche per chi è a dieta.

Il pistacchio, frutta secca perfetta per la colazione

In generale, ogni frutta secca ha delle caratteristiche specifiche. Il pistacchio, per esempio, contiene Vitamina B6, che contribuisce alla produzione di glucosio dall'acido lattico, e Vitamina B2, un aiuto per convertire gli zuccheri in energia. Nonostante questo, non sempre viene data alla frutta secca la giusta attenzione nei buffet degli alberghi, Si tratta di un aspetto a cui prestare una sempre maggiore attenzione, considerato anche l'aumento costante della componente salutistica nelle scelte dei consumatori.