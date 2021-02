Ristoranti di Genova, dopo le proteste arriva il presidio anti-chiusure

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 15:27

I

Piazza Corvetto a Genova, sede della protesta dei ristoranti

L'evoluzione della protesta

La manifestazione del 15 febbraio

Le richieste del settore

superamento del criterio di calcolo per l’assegnazione degli aiuti economici;

contributi a fondo perduto parametrati su base annua;

chiusura dei locali solo in zona rossa e apertura serale in zona gialla fino alle 22;

decontribuzione dell’occupazione;

prolungamento degli ammortizzatori sociali;

azzeramento dell’Iva sulla somministrazione durante il periodo di crisi;

esenzione del Canone unico e della Tari;

prosecuzione del credito d’imposta sugli affitti commerciali per il 2021.

eri la. Oggi la consapevolezza. Igenovesi scesi in piazza per protestare contro ladei locali dovuta al passaggio in zona arancione comunicato solo poche ore prima di San Valentino, hanno deciso di non fermarsi qui. Al via un presidio settimanale e la costruzione di una rete che possa coinvolgere altre città e categorie.Ogni lunedì, finché le regole del gioco non cambieranno, i titolari diin genere si ritroveranno nella centrale piazza Corvetto, a due passi dalla prefettura. Un appuntamento che, nella giornata del 22 febbraio, coinvolgerà anche la città di Savona. Mentre il giorno dopo, il 23, sempre asaranno i lavoratori dello spettacolo ad alimentare la protesta. E da questo intreccio potrebbe presto nascere una rete di supporto e solidarietà fra i professionisti di diverse categorie legati dalle conseguenze della pandemia sulla propria attività.L’alleanza, però, deve tener conto della che, volenti o nolenti, passa dal ritmo di propagazione del. Un rischio a cui i 500 partecipanti della manifestazione del 15 febbraio potrebbero dover rispondere con il pagamento di una multa per la violazione degli accordi sulla tipologia di manifestazione messa in atto (che doveva essere statica ma ben presto si è trasformata in un corteo).«Non siamo balck bloc – ha affermato, titolare dell’Hostaria Ducale e neo-responsabile regionale del(Mio), a Il Giornale del Piemonte e della Liguria – Pensiamo di organizzare un presidio. O forse un evento che non crei disagio ma che sia ugualmente di effetto, per farci sentire e vedere, senza disturbare e rispettando le regole». Obiettivo: non alienarsi il supporto della città.La protesta del 15, infatti, iniziata in piazza Corvetto si è poi spostata verso la vicina sopraelevata, una delle principali arterie della città, bloccandola. Un’azione che, tuttavia, non ha innescato le proteste della. Nemmeno nei due momenti di maggiore tensione. Il primo quando un’auto con a bordo un medico ha cercato di forzare il blocco. Il secondo quando un’altra auto, in via XX Settembre, ha urtato una manifestate (illesa). In entrambi i casi, a calmare gli animi è intervenuta la Digos.Avvenimenti che non hanno comunque silenziato ledei manifestanti, ascoltati dal presidente della Regione,, e dal prefetto di Genova,. A loro è stato consegnato un documento unitario firmato dai Ristoratori uniti della Liguria, Fipe-Confcommercio, Fiepet-Confesercenti, Federazione cuochi Genova e Tigullio in cui sono riassunte le richieste del settore: