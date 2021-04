Zona arancione vestita di giallo. No alla consumazione al bancone. Cosa si può fare?

Pubblicato il 24 aprile 2021 | 16:39

i questi ultimi tempi,In particolare, quello che sta arrivando(Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Toscana, Umbria e Veneto). E,(che si aggiungono a Basilicata, Calabria, Sicilia),, scontando l’eccessiva disinvoltura del periodo “bianco” in marzo. Sta di fatto che da lunedì,, al cinema e a teatro,. E, proprio al coprifuoco, che da decreto sarà in vigore fino al 31 luglio e che sta destando malcontento generale non consentendo di fatto alla stagione estiva di decollare,Persi tratta di «uone» e di «quando in zona gialla era possibile consumare al banco. Fino a ieri c'era un po' di confusione, la circolare del ministero di oggi è chiara:».In particolare, nella circolare viene spiegato che dal 26 aprile 2021 è consentito «in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 22. Rimane esclusa, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di consumazione al banco».Quindi zona gialla sì,: ristorazione e turismo. Danni che fanno arginati subito, togliendo il coprifuoco, introducendo nuovi buoni vacanze e non staccando la spina degli aiuti economici, o il turismo estivo in Italia nel 2021 rischia di essere già morto sul nascere., vediamo nel mentre che cosa succede da lunedì e quali “libertà” potremmo permetterci. Pur tenendo ben presente che come ha sottolineato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità,: «. L’allentamento delle misure deve essere interpretato con grande consapevolezza».Nelle regioni gialle, dunque,. Soltanto dal primo giugno sarà consentito ospitare i clienti al chiuso dalle 5 alle 18. I bar in zona gialla possono fare soltanto servizio al tavolo all’aperto. Altrimenti è consentita soltanto la vendita da asporto.i, quindi anche il sabato e la domenica.mentre quelli tra regioni arancione e rosse per lavoro, salute e urgenza sono consentiti con autocertificazione. Gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse per turismo sono consentiti con certificazione verde che attesta la vaccinazione, la guarigione, il test antigenico o molecolare effettuato nelle precedenti 48 ore e poi dovranno essere rispettate le regole della Regione dove si arriva.Le prime due certificazioni hanno. Il tampone ha validità 48 ore e serve per transitare da una regione all’altra. Se non c’è un’ordinanza specifica nella regione di destinazione non è necessario ripeterlo.