Ed ecco gli sciacalli dei "ristori": il Fisco scova almeno [82mila partite Iva disoneste]

Nessuna pietà contro gli sciacalli del ristoro



Indennizzi bloccati: 82mila domande, 243 milioni

Trucco 1: dichiarare ricavi milionari

Trucco 2: fatture retrodatate a raffica

Trucco 3: il primo trimestre spacciato per aprile

Trucco 4: non essere "operativi" ma dichiarare perdite

Trucco 5: scambio di soggetti con lo zampino del commercialista

Le verifiche hanno funzionato: merito della fatturazione elettronica

Ora mano pesante con le sanzioni: divieto di riaprire la partita Iva

’è un oscuro rovescio della medaglia dietro l’urgenza dia pioggia, da erogare in fretta e furia direttamente sui conti corrente per tamponare le difficoltà delle aziende inda. E cioè il fenomeno di chi... ci prova. Anche se non avrebbe diritto all’aiuto. Più che “semplice”è sciacallaggio, reso ancora più grave dal fatto che tutti sono a conoscenza di quanto la coperta del sostegno economico sia corta.Uno spudorato ricorso al mors tua vita mea. Se non altro, l’si sta dimostrando vigile. Bloccando sul nascere i furbetti, come Italia a tavola aveva già segnalato. Anche se qui il vezzeggiativo è quasi fuori luogo: più che astuzia si tratta di infamia. E le pene dovrebbero essere severe.Per intenderci, parliamo di 82mila indennizzi abloccati per un valore di 243 milioni, come ha calcolato Il Sole 24 Ore. Il motivo? Irregolarità nelle domande. Ma al netto di qualche errore materiale o di dimenticanze varie, ci sono quelli che hanno provato coscientemente a gabbare la legge.È il caso di undi una grande città del Nord che, nonostante dichiarasse meno di 65mila euro l’anno e godesse della, ha avuto il coraggio di dichiarare che ad aprile 2019 aveva fatturato più di un milione di euro, tentando in questo modo di ottenere l’indennizzo massimo di 150 mila euro. Mentresono (davvero) sull'orlo del baratro., si sa, è il contestato mese preso come riferimento per constatare latra il 2020 e il 2019, calcolare le perdite e di conseguenza la percentuale del. Sappiamo che in molti casi si è trattato di poco più di mancette, che c’è un grosso problema di lavoratori stagionali - sia quelli del mare che fanno affari d’estate sia quelli della montagna col grosso dei ricavi in inverno - penalizzati da quel rifermento temporale fatto cadere in primavera. Ma qualcuno, invece che lamentarsi legittimamente, è andato oltre. Sfociando nel penale.Qualche triste esempio. Nel Casertano una società diha gonfiato i ricavi di aprile 2019 emettendo a raffica. Identico trucco per un’impresa abruzzese, sempre del settoreNel Lazio ci hanno provato col “tre per uno”: un’aziendaha riportato come dato di aprile 2019 il fatturato di tutto ildell’anno, per aumentare così la differenza rispetto ad aprile 2020 e incassare un contributo più pesante considerando la perdita (fasulla) in confronto all’anno prima.Un'altra categoria ricorrente è quella dei soggetti cheun anno fa, eppure hanno trasmesso fatture datate aprile 2019 di fatto auto denunciandosi comePoi ci 19 mila casi classificabili come “”. Cioè pratiche dove l’indicato non aveva a che fare col richiedente, ma con una persona diversa. Qualche esempio:che hanno indicato nella domanda i dati del proprio conto anziché quello del loro cliente che avrebbe dovuto ricevere l’indennizzo.Svista o tutto voluto? In questi casi capita spesso che il ristoro venga chiestodi quello che dovrebbe essere il destinatario, che magari per ragioni di salute o di età non si era interessato al contributo.Come detto, per fortuna ihanno funzionato. I numeri raccontano di 38mila domande bloccate perché il richiedente non risulta aver presentato le comunicazioni periodiche e lenel 2019. Altre 25 mila pratiche ferme perché i richiedenti non avevano la partita Iva oppure perché i dati non corrispondevano a quelli in possesso dell’Agenzia, compreso ilad aprile 2020 su aprile 2019 necessario per ottenere il contributo.Sono 217 i casi di autenticaemersi incrociando i dati. Numero contenuto anche dall’utilizzo obbligatorio dellache scoraggia molti di quelli che si credono più scaltri degli altri.Qualcuno pensava che, con la scusa della velocità con cui bisognava tamponare le perdite, non tutte le verifiche del caso sarebbero state fatte. Invece l’Agenzia ha incrociato i dati autocertificati in ogni domanda con quelli in suo possesso basati su, fatturazione elettronica e altre informazioni presenti nell’. Bloccando tutto ciò che non tornava. Ora non resta che usare la mano pesante:per tutti i disonesti beccati con le mani nel ristoro.