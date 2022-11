Pesce non tracciato e gravi carenze igienico sanitarie, chiuso un ristorante

La guardia costiera di Ancona, insieme agli ispettori dell’Asur - Azienda Sanitaria Unica Regionale, ha chiuso un ristorante in città: durante un controllo, infatti, sono state riscontrate la presenza di pesce non tracciato, pronto a essere servito alla clientela, e gravi carenze anche dal punto di vista igienico sanitario, non conformi alle normative. Oltre, quindi, a essere stati sequestrati 30 chili di pesce privo di documentazione che ne attestasse la provenienza, è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale in parola.

Il ristorante è rientrato nei controlli effettuati dai comandi della Guardia Costiera delle Marche lungo la costa da Gabicce a San Benedetto del Tronto e nell’entroterra regionale, coordinata dal Centro di Controllo Pesca della Direzione marittima di Ancona