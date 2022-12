Ladro per tre volte in una settimana all'Osteria Red di Livorno

In una settimana un ladro entra per tre volte nello stesso ristorante: due volte mette a segno il furto, mentre la terza viene sorpreso dal titolare, grazie all'impianto di sorveglianza, e riesce a fuggire. È successo nel centro di Livorno, all'Osteria Red di Thomas Canessa.

Osteria Red a Livorno (Fonte Facebook)

Per due volte sottratto il fondo cassa dell'osteria

La prima irruzione nell'Osteria Red è avvenuta all'inizio della settimana di Natale ed è andata a buon fine: il ladro, infatti, è riuscito a sottrarre un tablet, un set di coltelli da 400 euro e il fondo cassa. Il secondo furto, fortunatamente di pochi spiccioli, è avvenuto la notte successiva. L'ultimo tentativo è avvenuto la notte tra il 24 e il 25 dicembre, ma il ladro è stato sorpreso dal titolare, grazie alla telecamera appena installata, che però non è riuscito a fermarlo. Il malvivente è così riuscito a scappare, lasciando il borsone di cibo e bevande, che stava tentando di rubare all'Osteria Red. Secondo quanto pubblicato da Il Tirreno, quotidiano toscano, il titolare ha dichiarato: «Ho dovuto adeguarmi tecnologicamente – prosegue il titolare – perché avevo subìto due furto in due giorni, poi anche il terzo. Non è possibile. Ora, se torna, mi troverà all’interno».