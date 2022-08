La crociera da sogno si trasforma in un incubo: passeggeri truffati lasciati a terra

L'agognata crociera, pagata con mesi di anticipo, è rimasta soltanto un sogno. Anzi, quel sogno si è tramutato in un incubo quando, una volta giunti sulla banchina per salire a bordo, sono stati lasciati a terra. È la disavventura che ha coinvolto 35 turisti siciliani residenti nella provincia di Enna. Avrebbero dovuto partire per un tour nel Mediterraneo in crociera e invece non lo hanno potuto fare. Secondo il personale di bordo non risultava versato dall'agenzia di viaggio il saldo per la crociera che i turisti avevano prenotato e pagato diversi mesi fa.

La crociera parte, ma 35 passeggeri restano a terra

I 35 passeggeri di Enna sono stati lasciati a terra perché, secondo la compagnia di crociera, a fronte della somma complessiva di 20 mila euro, l'agenzia avrebbe versato solo 9 mila euro, non saldando i rimanenti 11 mila entro la data stabilita, cioè il giorno antecedente alla partenza.

I passeggeri rimasti a terra faranno denuncia

I 35 crocieristi ennesi, che hanno visto sfumare le attese vacanze, si sono rivolti a un legale che presenterà denuncia.