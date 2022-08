Col reddito di cittadinanza lavoravano in nero al bar, beccati dalla Finanza

I finanzieri del Gruppo di Nola e della compagnia di Torre del Greco hanno eseguito controlli nei bar di Casarmaciano e Torre del Greco, Comuni campani situati nel territorio della Citta metropolitana di Napoli, dove si è riscontrata la presenza di cinque lavoratori in nero, con quattro di essi che percepivano pure il reddito di cittadinanza.

Col reddito di cittadinanza lavoravano al bar in nero, beccati

Raffica di controlli nei giorni scorsi della Finanza nel Napoletano per identificare i lavoratori in nero. In particolare i finanzieri del Gruppo di Nola e della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito delle verifiche in alcuni bar di Casamarciano e Torre del Greco in cui. Dai controlli è emerso che oltre a riscontrare la presenza di cinque lavoratori in nero, i finanzieri hanno accertato che quattro di essi risultavano percettori del reddito di cittadinanza o comunque facenti parte di nuclei familiari beneficiari del sussidio. I quattro sono quindi stati segnalati all'Inps per la sospensione del contributo.

Nei guai anche un emporio

I finanzieri del Gruppo di Giugliano hanno invece ispezionato un emporio gestito da un cittadino di origini africane dove è stata riscontrata la presenza di sei lavoratori impiegati in pessime condizioni igieniche e senza alcuna possibilità di usufruire di ferie e giorni di riposo settimanale. L'amministratore dell'attività è stato denunciato per violazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla fine dai controlli nelle aziende nel Napoletano sono stati scoperti 38 lavoratori in nero.