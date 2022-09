Furto di gas, a processo 54 gestori di ristoranti, hotel e palestre

Vanno a processo in 54: sono titolari di vari locali, ristoranti, palestre e hotel. L'accusa è quella di aver forzato i sigilli e manomesso i contatori per rubare il gas. Accade a Roma e, secondo quanto riporta il Corriere, a essere coinvolti nell'indagine sono anche nomi importanti della ristorazione capitolina.

Un contatore del gas

Contatori manomessi per rubare il gas

Il furto sarebbe stato realizzato in maniera "classica", manomettendo i contatori, e risalirebbe al 2016. Non è stato possibile quantificare il gas rubato. Al processo, che dovrebbe iniziare a marzo del prossimo anno, Italgas si è costituita parte civile. Alla sbarra nomi illustri.

Ci saranno infatti il titolare de "I tre scalini" in piazza Navona, locale storico aperto addirittura nel 1815, e quello di un altro ristorante storico, "I 4 Fiumi", che sorge poco distante. E poi ancora "Vacanze Romane", sempre in piazza Navona, "La Cuccagna" in via Flaminia, l'Hotel Champagne di via Principe Amedeo e la "Locanda del pellegrino", in zona Campo de' Fiori, che ha però chiuso i battenti.

Nel mirino anche le palestre

Oltre alla ristorazione, nel mirino degli inquirenti anche numerose palestre e centri sportivi. Su tutti, il Salaria Sport Village, il più grande centro sportivo d'Italia, ma anche la Royal Fitness, palestra di via Barberini.

Persino un fornaio

Tra i coinvolti anche un fornaio di Tor Tre Teste. «Nel nostro caso il contatore era rotto, e non certo manomesso. Una volta cambiato, il mio assistito ha pagato meno», dice al Corriere l’avvocato Daniele Peppe, che lo difende.