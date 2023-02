A Reggio Emilia ladro goloso incastrato dai biscotti

Ladro goloso…. tradito dal pacchetto di biscotti. Sembra un film, ma è realtà. Grazie alle impronte digitali lasciate su un pacchetto di biscotti, i carabinieri hanno, infatti, rintracciato l'autore di un furto compiuto nella notte di Capodanno 2021 nella biblioteca di Scandiano (Re).

I Ris scovano l’autore del furto nella biblioteca di Scandiano

Dopo il furto… la merenda

Il ladro, dopo aver sfondato la porta a vetri, aveva rubato un computer, un telefono e le monete dei due distributori automatici di snack e bevande. Ma mentre metteva a segno il furto, si è fermato a fare una merenda, mangiando dei biscotti. Gli avanzi, lasciati sul tavolo, lo hanno però tradito.

Le indagini

I carabinieri, infatti, hanno raccolto i reperti per le analisi scientifiche effettuate successivamente dai Ris di Parma. I quali hanno rilevato un'impronta papillare che, dai riscontri in banca dati, è risultata appartenere al dito medio della mano sinistra di un diciottenne, all'epoca del furto minorenne, denunciato in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato. Le indagini ora continuano per verificare e accertare se il giovane possa aver agito con dei complici.