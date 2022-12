Botti illegali, sequestrati 7 quintali a Roma e 4 tonnellate a Palermo

Quasi 7 quintali di “botti” illegali sono stati sequestrati a Roma e dintorni nei giorni precedenti il Capodanno. Negozi e social sono stati usati per pubblicizzare e vendere la merce. Questo il bilancio di 4 diverse operazioni portate a termine dalla Polizia di Stato nelle ultime ore. Come riporta RomaToday, in un negozio di Acilia (Rm) sono stati sequestrati 8 cartoni di raudi, fumogeni, petardi, batterie e altro materiale pirotecnico illegale per un peso lordo totale di circa 600 kg, di cui 200 di massa attiva esplosiva. Il titolare dell'attività è stato denunciato.

Gli investigatori della divisione di polizia amministrativa hanno invece sequestrato 50 kg di materiale altamente pericoloso in un paese dei Castelli Romani. Nella zona della Roma “bene”, nel quartiere Trieste, gli agenti del II Distretto Salario-Parioli hanno trovato i botti illegali conservati in maniera non appropriata e pericolosa in un negozio di casalinghi. Sequestrati 30 kg di ordigni pirotecnici di categoria non vendibile.

Operazione “Capodanno sicuro” a Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 1,5 milioni di giochi pirotecnici per un peso complessivo pari a oltre 4,3 tonnellate. Come riporta PalermoToday, l’operazione è stata realizzata nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio volti alla repressione e al contrasto dei traffici illeciti in occasione dell'ultimo dell'anno. I militari del secondo nucleo operativo metropolitano Palermo hanno fatto accesso in alcuni punti vendita e mega store sottoponendo a sequestro diversi articoli provi di regolare autorizzazione rilasciata dal Prefetto. Immediata la segnalazione alla Procura della Repubblica di 5 soggetti extracomunitari accusati di commercio illegale di materiale esplodente, ricettazione e anche per violazioni alla normativa antincendio e alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Stessa sorte per altri 4 soggetti (di cui tre residenti in città e uno a Corleone): sono stati denunciati dai baschi verdi del gruppo pronto impiego nel corso di controlli nei centri di spedizione. I militari, con l’ausilio del personale delle società di spedizione, hanno individuato e sequestrato oltre 220 “batterie” di giochi pirotecnici per un peso complessivo pari a oltre 880 kg. Gli stessi analoghi controlli sono stati effettuati dai finanzieri della compagnia di Bagheria nei depositi di corrieri postali presenti in provincia. I militari hanno scoperto un giro di spedizioni - prive di indicazioni sull’origine, la destinazione e la natura del contenuto - all’interno delle quali è stata accertata la presenza di 1.356 giochi pirotecnici per un peso complessivo di circa 950 kg.