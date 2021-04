Caffè Barbera con le valute digitali. Investe nella blockchain Algorand

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 19:04

Caffè Barbera e piattaforma blockchain Algorand: partnership verso il futuro

Un'economia senza confini

Caffè Barbera accetterà pagamenti sul sito e-commerce in criptovalute

Le cripovalute sull'e-commerce di Caffè Barbera

il ‘Mago del Caffè’. Oggi la torrefazione di Messina è ancora di proprietà della famiglia ed è diventata un marchio internazionale, con una presenza in più di 60 Paesi. Una storia lunga 151 anni, ma un piglio imprenditoriale che non si ferma al passato. L’estate scorsa Caffè Barbera è diventato infattiLo storico marchio del caffè permette infatti pagamenti in Bitcoin, Ethereum e Ripple per tutti i prodotti del caffè sul suo sito e-commerce.Caffè Barbera ha deciso quindi di volgere con decisione lo sguardo al futuro e di scommettere sull’innovazione, avviando una nuova, confermando la strategia dell’innovazione.«All’inizio di quest’anno - spiega, business development manager dell’impresa di famiglia - abbiamo deciso che volevamo fare di più, offrire di più, e ci siamo accorti che non potevamo farlo da soli. Quindi ci siamo messi a cercare un partner. Trovando Algorand siamo rimasti molto colpiti dal loro team e dalla loro missione». UnaLa piattaforma blockchain di Algorand, costituita danel 2017, permette a molteplici utenti di eseguire. Ciò consente a enti e imprese di inviare e ricevere criptovalute in modo veloce e trasparente.Utilizzando la piattaforma Algorand Caffè Barbera avrà accesso a. Ciò migliorerà le capacità di ricevere e conservare pagamenti in criptovalute , affinché le transazioni quotidiane diventino facilmente accessibili e affidabili.Ora Caffè Barbera accetterà: Algo, Usdt, Usdc, Busd, Dai, Bnb, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar e Tezos, che si aggiungeranno a Bitcoin, Ethereum e Ripple già accettate l’anno passato. L. Caffè Barbera collaborando con Bleumi Pay, un aggregatore di pagamenti integrato nella blockchain di Algorand, adesso disporrà della capacita di accettare pagamenti in valute digitali direttamente da altre aziende e imprese, portando la rivoluzione delle valute digitali alle transazioni business-to-business.«Caffè Barbera continua il proprio processo di trasformazione digitale, e crede che le tecnologie possiedano un potenziale enorme – puntualizza- Il progresso verso le valute digitali è in un certo senso inevitabile. Questo comporterà. Anche in un settore ‘storico’ come quello del caffè,. Questo è il momento giusto di investire e sperimentare con queste tecnologie. Ben sapendo che la fortuna favorisce gli audaci».Per informazioni: www.caffebarbera.com