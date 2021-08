MyGreenPass, ecco l'app di iPratico per controllare la certificazione verde

Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass per partecipare a eventi o accedere a numerose attività che si svolgono in spazi al chiuso (dai ristoranti alle palestre passando per fiere, cinema e stadi) arriva la soluzione digitale di iPratico per facilitare l'ingresso dei clienti nel pieno rispetto della normativa e della privacy. Ecco MyGreenPass!

La risposta alle preoccupazioni dell'Horeca: come controllare il green pass?

L'app sviluppata da iPratico, disponibile per i sistemi Apple, risponde alle esigenze di numerosi operatori preoccupati di evitare disagi alla clientela nel momento in cui si effettuano i controlli della certificazione verde. Tramite l'applicazione è possibile, infatti, scansionare il green pass e conservare un registro aggiornato degli ingressi per 14 giorni così da metterlo, in caso, a disposizione delle autorità competenti.

Gli operatori possono utilizzare MyGreenPass con diverse modalità a seconda delle caratteristiche dei locali, delle attività svolte e dei flussi attesi:

Self Check in - Le attività con grandi flussi possono posizionare all’ingresso appositi totem dove i clienti potranno scansionare in autonomia il green pass; l’iPad del totem visualizzerà la validità del certificato. In caso negativo invece emetterà un segnale acustico per richiamare l’attenzione del personale addetto (opzionale).

Check in - I green pass vengono scansionati dal personale addetto attraverso la fotocamera dell'iPad che acquisisce nome, cognome e data di nascita del cliente completandoli con un recapito telefonico o un indirizzo mail, a questo punto firmando direttamente sullo schermo del tablet il consenso al trattamento dei dati personali questi saranno disponibili per 14 giorni in caso di richiesta delle autorità competenti.

Pre-registrazione in loco - Per snellire le attività di registrazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati personali è possibile esporre agli ingressi apposite vetrofanie, banner o totem personalizzati inquadrando i quali i clienti potranno pre registrarsi direttamente con i loro smartphone ed evitare così file ed inutili attese.

Pre-registrazione on-line - La pre-registrazione può essere fatta dai clienti anche comodamente da casa o ufficio prima di recarsi all'ingresso, in questo modo il link o Qr Code per la pre-registrazione può essere pubblicato sui social network, sul sito internet e diventare così un eccezionale strumento di comunicazione e marketing.

Domenico Palmisani: «MyGreenPass è la soluzione per condizioni di lavoro in continua evoluzione»

«Le misure legate al green pass introdotte dal Governo per permettere agli imprenditori di continuare a mantenere aperte le loro attività e ai cittadini di poter frequentare esercizi pubblici ed eventi in sicurezza, comportano una serie di problematiche operative legate ai controlli dei certificati, la tutela della privacy, all’aggiornamento del registro presenze Covid. Il nostro compito è quello di fornire soluzioni tempestive per affrontare condizioni di lavoro in continua evoluzione. Con MyGreenPass in un momento così difficile per gli operatori, siamo orgogliosi di mettere a disposizione gratuitamente per tutto il mese di agosto una soluzione che minimizza i disagi e fornisce un servizio migliore ai clienti», ha affermato Domenico Palmisani, founder & ceo iPratico. L'azienda italiana sviluppa soluzioni gestionali native Apple® per i settori HORECA che si caratterizzano per l’interfaccia utente user friendly che garantisce altissimi livelli di produttività con una estrema semplicità d’uso. Da ultimo si è distinta anche per avere permesso le attività di ristorazione

all’ultima edizione della fiera del turismo in totale sicurezza evitando assembramenti grazie alla sua piattaforma di food delivery che ha gestito la consegna delle ordinazioni bar e ristorante direttamente agli oltre 1000 stand delle aziende espositrici.