Rational Italia, si riducono notevolmente i tempi di consegna

Rational ha annunciato una significativo riduzione dei tempi di consegna rispetto al primo semestre dell'anno. Il miglioramento della situazione è riconducibile ai numerosi interventi interni all'azienda e a un evidente miglioramento della situazione dell'intera filiera. Nonostante la domanda di iCombi e di iVario resti sempre elevata, l'azienda presto sarà in grado di ridurre i tempi di consegna.

Rational ha notevolmente ridotto i tempi di consegna

Il ritorno alla normalità di Rational

Al momento ci sono ancora alcuni arretrati di produzione da smaltire, ma l'aumento dell'offerta di componenti evidenzia un notevole miglioramento della situazione. Con iVario ci si aspetta un rientro ai brevi tempi di consegna del pre-pandemia Covid 19 entro quest’anno. «Anche per iCombi la situazione è notevolmente migliorata e prevediamo che nel primo trimestre del 2023 saremo in grado di rispettare tempi di consegna di poche settimane», ha dichiarato Enrico Ferri, Amministratore Delegato di Rational Italia. «Questa è una buona notizia per i nostri clienti - ha proseguito Ferri - Sfortunatamente, negli ultimi mesi sono stati costretti ad accettare lunghi tempi di attesa per non scendere a compromessi in termini di prestazioni e qualità. Siamo grati e soddisfatti di questa fiducia», ha aggiunto l'amministratore delegato.

Secondo RATIONAL, la domanda attualmente positiva è dovuta, tra le altre cose, all'aumento dei costi energetici e alla mancanza di personale qualificato, motivo per cui molte aziende sono ora fiduciose di investire in una tecnologia di cottura all'avanguardia che aiuta a risparmiare considerevolmente sui costi energetici e sui tempi di lavoro.