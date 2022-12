Rational chiude l'anno con risultati pre pandemia

Il 2022 in casa Rational si sta chiudendo con ottimi risultati che confermano l’efficacia delle scelte intraprese. I risultati del Q3 parlano chiaro: i ricavi delle vendite sono aumentati del 25% nei primi nove mesi del 2022, raggiungendo un nuovo massimo storico di 731,9 milioni di euro.

iCombi e iVario di Rational



Tempi di consegna tornano alla normalità

I risultati di vendita e la crisi mondiale legata al difficile approvvigionamento della componentistica hanno sfidato la capacità produttiva che sta tuttavia ritrovando la sua regolarità. Gli ordini effettuati d'ora in avanti per iCombi ed iVario tornano alle normali tempistiche di consegna in tutta Europa. Questo consente di garantire nuovamente tempi di consegna come nel 2019.



In Italia, nonostante l'elevata domanda di sistemi di cottura Rational, i tempi di consegna si ridurranno progressivamente fino a tornare ai livelli pre-Covid. Per gli ordini nei mercati oltreoceano, soprattutto Usa, Asia e America Latina, si tornerà ai tempi di consegna brevi solo nelle prossime settimane, a seconda della situazione locale.



Investimento contro il caro energia

«Le misure adottate ed il miglioramento generale della situazione dei mercati di approvvigionamento, consentono ora di offrire nuovamente ai nostri clienti il consueto servizio e di soddisfare la richiesta di consegne rapide» afferma Peter Wiedemann, direttore operativo e responsabile di produzione. «Soprattutto con l'aumento dei costi energetici e la mancanza di manodopera qualificata, i nostri prodotti iCombi e iVario, con la loro efficienza energetica e le loro opzioni flessibili, rappresentano un valido investimento nel settore della ristorazione» continua Peter Wiedemann. «E ora sono di nuovo disponibili in tempi rapidi».



Bonus ai dipendenti

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza dei dipendenti motivati. Da molti anni Rational dimostra che il proprio principio di UiU (imprenditori nell‘impresa) aumenta il successo dell'azienda e la soddisfazione dei dipendenti.



Proprio per dimostrare ai propri dipendenti l’apprezzamento per il loro impegno, Rational ha deciso di erogare ai dipendenti di tutto il mondo nel mese di novembre un bonus volontario di compensazione dell'inflazione. Peter Stadelmann, ceo di Rational Ag, afferma: «Quest'anno e i prossimi mesi invernali sono caratterizzati da un forte aumento dei costi energetici e alimentari. Rational sarà in grado di riportare un buon risultato annuale per il 2022. Il Consiglio di sorveglianza e la direzione generale hanno quindi deciso di sostenere i dipendenti di tutto il mondo e di erogare un bonus volontario una tantum. Il presidente del Consiglio di amministrazione prosegue: «Ci troviamo in tempi turbolenti, in un contesto economico e politico difficile, che comporta molte incertezze anche per il prossimo anno. Per affrontarle abbiamo bisogno del pieno impegno di tutti i nostri imprenditori all'interno dell'azienda. Con questo bonus possiamo dimostrare ai nostri dipendenti il nostro apprezzamento per il loro impegno. Dopo tutto, l'unico modo per mantenere l'azienda sulla strada del successo è lavorare insieme».