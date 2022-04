Pagamenti digitali in bar e ristoranti, ecco perché sono un valore

L’emergenza sanitaria ha modificato molti paradigmi nel settore del commercio, in particolare ha dato un’accelerazione alla trasformazione digitale dei pubblici esercizi, mettendo al centro dei meccanismi di lavoro il tema dei pagamenti. Un argomento complesso e innovativo, che vede interessate molte aziende, compresi bar e ristoranti che hanno già adottato sistemi di pagamenti digitali non solo all’interno dell’esercizio, ma anche a distanza per l’attività di e-commerce e delivery. Per questo motive la Fipe, la Federazione italiana pubblici esercenti ha organizzato un webinar "Pagamenti digitali: incentivi e opportunità".

Il webinar della Fipe

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi attraverso il webinar "Pagamenti digitali: incentivi e opportunità" ha approfondito tutti gli aspetti che ruotano intorno al sistema dei pagamenti digitali, non solo per la parte relativa alla gestione degli incassi ma anche e soprattutto per quella che attiene all’implementazione di nuovi servizi.

Pagamenti digitali parte essenziale processo innovazione

Il webinar, moderato da Luciano Sbraga, vicedirettore generale della Fipe, è stato introdotto da Roberto Calugi Direttore Generale Fipe che ha evidenziato come «l’innovazione digitale è senza dubbio una delle leve da sfruttare per il rilancio di un comparto come quello dei pubblici esercizi, tra i più colpiti da questi due anni di pandemia e restrizioni». In merito all’accordo Fipe-Nexi ha rimarcato «i pagamenti digitali sono parte essenziale di questo processo di innovazione. Non si tratta di mettere a disposizione dei clienti soltanto una modalità di pagamento, ma di implementare anche nuovi servizi con l’obiettivo di aumentare la fidelizzazione della clientela e i volumi di attività», ha concluso Calugi.

In italia nel 2021 327 miliardi di pagamenti digitali

Partiamo da qualche dato. I pagamenti digitali in Italia rappresentano un trend importante, dimostrato dai dati di crescita che lo caratterizzano: nel 2021, anche grazie allo stop cashback, 327 miliardi di euro (+22%). Aumentano oltre le aspettative tutti i pagamenti digitali con carta. La dinamica più importante riguarda i pagamenti tramite smartphone e dispositivi wearable in negozio, che superano i 7 miliardi di euro e raddoppiano il loro valore rispetto al 2020 (+106%). Continuano a crescere anche le transazioni contactless (126,5 miliardi di euro) grazie al sempre maggiore numero di Pos abilitati e all'innalzamento del tetto per pagamenti senza Pin a 50 euro.

Il Covid ha accelerato soluzioni di pagamento più flessibili

A spiegare l’evoluzione dei pagamenti digitali, Ivano Asaro dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano: «Tra i trend più interessanti dell'ultimo anno, il ‘Buy Now, Pay Later’ (è un tipo di finanziamento a breve termine, solitamente senza interessi, che consente di acquistare ora e pagare in futuro), sviluppatosi con un ritmo senza precedenti sia negli Stati Uniti che in Europa. Anche in questo caso l'emergenza sanitaria, avendo accelerato gli acquisti online e la ricerca di soluzioni di pagamento più flessibili, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua diffusione».

Gli strumenti innovativi

Pagamenti Contactless

I Pagamenti Contactless (I pagamenti contactless includono tutte le transazioni nei negozi fisici effettuate attraverso un sistema di pagamento che non richiede il contatto tra dispositivo di pagamento, carta o dispositivo mobile, e terminale autorizzato al pagamento, Pos). Veloce e sicuro, è una modalità di pagamento digitale molto diffusa in Italia per via della sua comodità e grande diffusione dei terminali abilitati presso gli esercenti.

E-Commerce

Rientrano ormai nella categoria dell’e-Commerce anche gli acquisti online da remoto di prodotti e servizi in cui il pagamento è concluso con carta di pagamento o wallet elettronico. Si tratta invece di Mobile Commerce quando il dispositivo utilizzato per la transazione online è lo smarpthone.

Mobile Pos

I Mobile Pos, introdotti da qualche anno in Italia, permettono di abbinare un device per la lettura delle carte allo smartphone per accettare pagamenti con carta senza un Pos tradizionale. Specie nei piccoli esercizi commerciali, queste innovazioni stanno rimodellando sempre di più le modalità di pagamento in negozio.

Innovative Payments

Oltre a Contactless, Pos, e-Commerce e Mobile, a oggi vi sono appunto altre tipologie di pagamento più sofisticate e innovative, destinate ad affermarsi nel futuro più immediato. Questa tendenza conferma come le innovazioni tecnologiche e normative hanno recentemente allargato la portata dei pagamenti digitali.

Iniziative per sensibilizzare le imprese

A soffermarsi sugli incentivi ai pagamenti digitali è stata Giulia Rebecca Giuliani dell’Ufficio Legislativo Fipe-Confcommercio, mentre un’attenzione specifica è stata dedicata alla collaborazione tra Nexi, la PayTech leader in Europa, e Fipe per individuare soluzioni a misura di pubblici esercizi. A tal proposito Nexi e Fipe promuoveranno una serie di iniziative volte a sensibilizzare e informare le imprese associate alla Federazione sul valore e sui benefici dei pagamenti digitali. A concludere il webinar, Dhruv Rishi, Head of Marketing E-commerce Nexi, che ha focalizzato l’attenzione su come raggiungere nuovi clienti utilizzando canali digitali e social.