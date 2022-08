Rational, che successo: il fatturato del primo trimestre 2022 è il 2° più alto della sua storia

A due anni dall’inizio di un periodo storico turbolento, RATIONAL conferma la sua stabilità con segnali chiari. E se è vero il detto che “tre indizi fanno una prova” non possono esserci dubbi sul fatto che la strada intrapresa sia quella corretta. L’azienda tedesca, infatti, nonostante tutte le problematiche che hanno scosso il mercato globale, forte della sua esperienza e della sua posizione, continua ad essere un punto di riferimento sicuro nel settore.

Rational premiata come Marchio del secolo

Continuità alla guida

Segnali di coerenza e affidabilità arrivano dal Consiglio di Sorveglianza di RATIONAL AG, che ha prorogato i contratti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Peter Stadelmann, e del Direttore Tecnico, Peter Wiedemann. Il Dr. Peter Stadelmann, membro del Comitato esecutivo di RATIONAL dalla fine del 2012 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2014, ha visto infatti prorogare il suo contratto per altri cinque anni, fino al novembre 2027. Peter Wiedemann, invece, in azienda da oltre 34 anni e membro del Comitato esecutivo dal 1999, vede la proroga del suo contratto fino al raggiungimento dell'età pensionabile, alla fine del 2024. Con le proroghe dei due contratti, RATIONAL intende sottolineare la sua filosofia aziendale, incentrata su coerenza e sostenibilità, e la prosecuzione della sua crescita di successo.

Crescita da record

Crescita ampiamente confermata dai numeri: il fatturato del primo trimestre del 2022, infatti, si attesta il secondo più alto nella storia dell’azienda. Ancora più incoraggiante è stato il livello dei nuovi ordini nei primi tre mesi del 2022 che, con circa 300 milioni di euro, segna un altro record.

RATIONAL, Marchio del secolo

A chiudere il cerchio arrivano, poi, i riconoscimenti ufficiali. L’ultimo in ordine temporale, che inorgoglisce RATIONAL, è la nomina a “Marchio del secolo”. Una giuria di esperti della casa editrice Zeit-Verlag e dell'editore Dr. Florian Langenscheidt ha selezionato numerosi marchi tedeschi, stabilito una serie di requisiti ed effettuato una valutazione in tre fasi. «Il premio non viene assegnato annualmente ed è quindi valido a tempo indeterminato», afferma Robert Munday, EVP Marketing & Customer Solutions di RATIONAL, che riceve il premio. «Questo lo rende, ai nostri occhi, un impegno perpetuo nel continuare a lavorare sui nostri prodotti e servizi nell'interesse dei clienti».