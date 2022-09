Vinventions acquisisce Federfin Tec per diventare leader nella produzione di tappi a vite

Vinventions acquisisce Federfin Tech e punta a diventare leader globale nella produzione di chiusure per l'industria del vino e degli spirits.

L'annuncio è stato dato da Denis Van Roey, Ceo di Vinventions – leader mondiale nelle soluzioni di chiusura per l'industria vinicola. Federfin Tech Srl, è un'azienda italiana specializzata in tappi a vite in alluminio con sede a Tromello, Comune italiano in provincia di Pavia.

Vinventions acquisisce Federfin Tech

Questa acquisizione rafforzerà la leadership di Vinventions nell’industria delle chiusure per vino e rappresenta una pietra miliare nella strategia dell'azienda per diventare un leader globale in tutti i tipi di chiusura ad alte prestazioni e sostenibili per l'industria del vino e degli spirits.

Unendo le forze con Federfin, Vinventions diventerà uno dei primi 3 produttori di tappi a vite per vino a livello mondiale, creando significative sinergie industriali e commerciali a vantaggio dei propri clienti, pur rimanendo fedele alla loro filosofia di flessibilità, vicinanza e forte supporto tecnico.

Il gruppo combinato sfrutterà anche le sue capacità uniche di ricerca e sviluppo, tra cui la gestione dell'ossigeno e il know-how industriale per continuare a investire nell'innovazione e portare nuovi prodotti sostenibili e ad alte prestazioni alla sua base di clienti globale.

Federfin Tech Srl produce tappi a vite in alluminio

Federfin Tech è un produttore italiano di tappi a vite in alluminio, con sede a Tromello (Lombardia, Italia). Con più di trent'anni di esperienza nel campo delle chiusure, l'azienda ha sviluppato una gamma di prodotti innovativi di tappi a vite in alluminio, realizzati con i macchinari più avanzati, per l'industria del vino, dei distillati e dell'olio e dei condimenti. Federfin Tech è rinomata per la qualità dei suoi prodotti e per il suo servizio flessibile e incentrato sul cliente.

Vinventions è il fornitore più completo al mondo di soluzioni di chiusura del vino

Vinventions è il fornitore più completo al mondo di soluzioni di chiusura del vino progettate per supportare le diverse esigenze dei produttori di vino. Vinventions fornisce soluzioni di chiusura che massimizzano le prestazioni, il design e la sostenibilità. I suoi marchi includono Nomacorc Green Line e Blue Line, SÜBR (micro-naturale), Vintop (tappi a vite) e Wine Quality Solutions che include dispositivi enologici, attrezzature e servizi che migliorano la qualità e la consistenza del vino attraverso il controllo di qualità in tempo reale.

Vinventions impiega oltre 550 collaboratori in tutto il mondo e gestisce siti produttivi negli Stati Uniti, Belgio, Germania, Francia, Italia, Argentina, Sud Africa e Cina. I valori di leadership di Vinventions sono la vicinanza al cliente, l'innovazione, l'empowerment, il lavoro di squadra aperto, la sostenibilità e la responsabilità a lungo termine.