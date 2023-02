Contral, a Hospitality presentata la nuova linea lounge di divani

Contral è un'azienda specializzata nel mercato dell’arredamento outdoor e con particolare focus verso il suo utilizzo nell’Horeca. Nata nel 2001 si è da subito affermata sul mercato di riferimento per la qualità e durevolezza dei suoi prodotti; tutto grazie ad una politica di continui investimenti nella ricerca dei migliori materiali e delle migliori tecniche manifatturiere. Organizzata in modo flessibile, è capace di dare risposte puntuali a produzioni assai diverse tra loro, contando sulle capacità industriali ed esperienza di partner selezionati e sul suo polo logistico situato a Villorba (Tv).

Il set di divani con poltroncine, tavoli e sgabelli

Denis Ballarin, commerciale dell'azienda, ha annunciato così le novità presentate a Hospitality: «Una delle novità è il set lounge di divani, realizzato con delle corde sinetiche e ed un rivestimento in tessuto polipropilene adatto per l'uso esterno e per le nuove tendenze dei dehor attuali. Oltre al set dei divani abbiamo a complemento le poltroncine con i tavoli e, eventualmente, anche gli sgabelli. Le tendenze per l'outdoor per il settore dell'Horeca sono quelle di creare delle zone esterne molto simili a livello di design e di comfort all'interno dei locali. Perché l'esterno non è più l'appendice solo del locale, ma diventa un posto dove si fa ristorazione e dove si possono organizzare degli eventi e dei servizi per il cliente».

Contral

Via Roma, 261/24, 31020 Villorba (Tv)

Tel. 0422444850