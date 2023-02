RePower a Hospitality, una partecipazione nel segno della mobilità sostenibile

Ha preso il via 47ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera internazionale in Italia del settore Horeca., in programma al quartiere fieristico di Riva del Garda fino al 9 febbraio. Con una nutrita partecipazione già nella prima giornata, Hospitality conferma il suo ruolo di fiera leader nell’Horeca con un’offerta completa che abbraccia tutti i segmenti del comparto. Tra i tanti espositori bisogna segnalare la presenza di RePower, azienda che fornisce energia elettrica, gas, servizi di efficienza energetica e soluzioni per la mobilità elettrica alle piccole e medie imprese.

RePower tra e-bike e punti di ricarica per le quattro ruote

Davide Damiani, responsabile PR e Sales Promotion di RePower, ha presentato così le novità portate dall'azienda in occasione di Hospitality, in particolare quelle dedicate al mondo delle biciclette: «Da operatore elettrico, RePower partecipa alla fiera per la sua offerta principalmente dedicata alla mobilità sostenibile. Siamo diventati quasi un consulente per il settore turistico andando a sviluppare dei progetti che partano da una soluzione di ricarica e che arrivino poi a offrire un pacchetto di visibilità come un'agenzia di comunicazione. Un esempio su tutti è Dina, una rastrelliera con quattro porte per e-bike. Le altre novità sono la panchina, sempre a rastrelliera, e poi una cargo-bike, particolarmente interessante per il design e per il carico a bordo». Altre novità riguardano anche il mondo delle quattro ruote: «Presentiamo Giotto, una nuova wall-box. Da 3kW fino ai 22, per soluzioni domestiche o per un'azienda che non debba infrastutturarsi. E Symbiosis, punto di ricarica adatto per i grandi alberghi».

