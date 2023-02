Il servizio di distribuzione e vendita di Pregis a Hospitality

Da oltre 60 anni, Pregis è al servizio della ristorazione: soddisfa le sue esigenze, distribuendo e vendendo prodotti alimentari per la ristorazione e per il canale Horeca. Le forniture alimentari dell'azienda e raggiungono tutta l’Italia. La preparazione tecnica, le competenze del personale, la conoscenza del mercato e la disponibilità costante di un ampio assortimento hanno consentito lo sviluppo di una rete di vendita e di servizi a supporto della clientela. Affidabilità, efficienza, innovazione e professionalità sono i valori che animano il lavoro di Pregis e che hanno consentito all'azienda bergamasca di arrivare a soddisfare 18mila clienti.

Lo stand di Pregis all'Hospitality 1/2 Ivo Gentilini 2/2 Previous Next

Un'occasione per incontrare la clientela

Pregis è presente all'Hospitality di Riva del Garda ed il suo presidente, Ivo Gentilini, ha parlato così della partecipazione al Salone dell’Accoglienza: «Questa fiera l'abbiamo fatto dalla prima edizione, parlo quindi di circa 45 anni fa. Durante la pandemia siamo mancati per due anni. La fiera è un'occasione per incontrare la nostra clientela, anche perché noi siamo nati qui anche se lavoriamo in tutto il territorio nazionale con otto magazzini e altrettante piattaforme. Ma qui siamo a casa, è il nostro luogo natio. Il Lago di Garda poi ha una particolare concentrazione di turisti con una stagione molto lunga».

Pregis

Via Bergamo, 61/63, 24042 Capriate San Gervasio (Bg)