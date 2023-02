Aroma+, l'innovativo sistema di food packaging di Siad

Aroma+® è il progetto innovativo brevettato da Siad che permette una ottimale gestione della shelf life dei prodotti alimentari, offrendo al consumatore una migliore esperienza sensoriale, grazie alla giusta combinazione tra miscele di gas e aromi specifici. Foodline di Siad comprende gas o miscele di gas alimentari (azoto, ossigeno, anidride carbonica ed argon) utilizzate per la gasatura delle bevande o, nello specifico, per il confezionamento di un determinato prodotto, esaltandone le qualità organolettiche.

Il suo impiego permette di migliorare l’efficienza dei processi produttivi nel confezionamento, nella gasatura dell’acqua, nella surgelazione, nell’inertizzazione e strippaggio; oltre, a ridurre notevolmente i costi di produzione, favorendo la capacità distributiva e tutelando i livelli qualitativi e di sicurezza alimentare. Il Gruppo Siad è attivo da oltre 90 anni nei gas industriali e si distingue per una presenza storica e consolidata proprio nei settori technical gases, engineering, healthcare, LPG e Natural Gas.

Aroma+ e Foodline sono il risultato di una lunga e continua ricerca effettuata con gas e aromi studiati per ogni tipo di produzione e necessità. «La richiesta è arrivata dal mercato - fa presente Rhoman Rossi, marketing project manager di Siad -. Un esempio è rappresentato dalla percezione di note negative a livello sensoriale olfattivo che si possono avvertire all’apertura delle confezioni, dovute ai composti organici volatili che possono essere fisiologici e non indice di cattiva qualità. Per rispondere a questa necessità sollevata dalla sua clientela, Siad ha introdotto ormai dal 2015 Aroma+®. Il gas, combinato ad aromi naturali, conferisce un profilo aromatico coerente e idoneo al prodotto confezionato con l’obiettivo di eliminare gli effetti sgradevoli e di presentare il prodotto nel migliore dei modi».

La gestione della shelf life nel settore della carne e dei salumi confezionati ha visto coinvolta anche l’Università degli Studi di Milano, che ha condotto una ricerca prendendo in esame la gestione della shelf life di cacciatorini suini in atmosfera protettiva. Partendo dall’osservazione visiva supportata da rilevazione colorimetrica, gli esami di laboratorio hanno dimostrato come l'utilizzo dei prodotti Siad, in questo caso Aroma+® con determinati oli essenziali, permetta di allungarne la durabilità. Durante la shelf life il fenomeno più frequente è lo scadimento organolettico sensoriale negli ultimi giorni di vita del prodotto confezionato, soprattutto per i comparti che si avvantaggiano della atmosfera protettiva, che sempre più si devono avvalere quindi di tecniche innovative. Se da un lato gli alimenti risultano ancora conformi dal punto di vista sanitario, con un profilo microbiologico di sicurezza al consumo, dall’altro non sono accettabili per variazioni come odore di rancido, acido, viraggio di colore, che determinano il rigetto da parte del consumatore.

Oggi nel confezionamento in atmosfera protettiva la tendenza è quindi quella di utilizzare nuove tecnologie: i vapori degli oli essenziali, introdotti via gas alimentare con tecnologia brevettata Aroma+®, sono in grado - in relazione al loro contenuto di composti naturali attivi - di esaltare l’aspetto olfattivo del prodotto senza che ne venga alterato il sapore. Il salumificio Elle Emme con sede a Città di Castello, in provincia di Perugia, conferma che «con Aroma+® riusciamo a fornire un plus gradito al consumatore - fa presente Massimo Presenti, socio dell’azienda umbra -. Puntiamo sulla ricercatezza e sull’artigianalità del nostro lavoro, di conseguenza non possiamo permetterci di fare concorrenza al prodotto industriale, ma dobbiamo offrire qualcosa in più, come un buon profumo che rende il salume più accattivante e gradevole».

Per maggiori informazioni basta visitare il sito www.siad.com.

via S. Bernardino 92 - 24126 Bergamo

Tel 035 328111