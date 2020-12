Cashback, tra paradossi e beffe: chi effettivamente ci guadagnerà?

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 11:25

La beffa di dicembre

n altro, singolare, capitolo si aggiunge alla saga del, dopo un inizio tutto in salita tra crash , ore di attesa per riuscire asull’app «Io», difficoltà a pagare conpiccoli acquisti e la proposta di accoppiare l’iniziativa all’app Immuni . E tutta questa trafila per un premio che arriverà, se va bene, a fineperché c’è l’ipotesi che lenon siano sufficienti.Ma ora ladi Mestre porta a galla anche un’altra questione: con ilsi contrasteràma "regalando" 4,7 miliardi ai ricchi.«Ledi questa iniziativa sono molte e non tutte legate alle difficoltà di registrazione avvenute in questi giorni - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della Ccgia- Nei prossimi due anni le risorse necessarie per finanziare il cashback ammonteranno a 4,7 miliardi di euro. Unache tutti gli italiani saranno chiamati a pagare per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, concorrendo così alla riduzione deieffettuati con il. Nella pratica, però, sarà un provvedimento che favorirà soprattutto coloro che possiedono una elevata capacità di spesa. Persone che, secondo le statistiche, vivono nelle grandi aree urbane del Nord, dispongono di una condizione professionale e un livello di istruzione medio-alto. Insomma, una misura a vantaggio dei, ma pagata con i soldi di tutti. Un modo veramente molto singolare di combattere».Il tutto poi con tante domande e perplessità almeno in questo inizio turbolento. Perché, ok ildovrebbe arrivare non prima di fine febbraio, ma in quanti effettivamente potranno davvero ottenere i 150 euro per ildi? In realtà pochi.E per due motivi: il primo perché vorrebbe dire che si è riusciti a fare 1.500 euro di acquisti con un minimo dientro il 31 dicembre. Il secondo perché istanziati almeno per il debutto potrebbero rivelarsi: per il primo mese di dicembre sul piatto ci sono appena 227,9 milioni di euro.Calcoli alla mano: se, per ipotesi, i 3,6 milioni di italiani già registrati raggiungessero tutti il minimo delle 10 operazioni richieste, ci sarebbero risorse disponibili in media per 63,3 euro ciascuno, quindi meno della metà dei 150 euro potenzialmente raggiungibili.Insomma, un’iniziativa di certo lodevole ma che deve, ancora una volta, scontrarsi con “” tutti italiani. E ora non ci resta che sperare che venga aggiustato il tiro per gestire l’incrocio con l’avvio del” per gli acquisti dal 2021. Perché altrimenti lazoppa non fa sperare che questa sia una strada davvero