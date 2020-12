Tipicità presenta il futuro tra cibo, tecnologia e nuova vita insieme

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 19:41

uesta pandemia ha messo in crisi il nostro modo di immaginare la vita comune. Chi si illudeva che - una volta lasciata alle spalle l’emergenza pandemica - saremmo tornati alla normalità, dovrà ricredersi per forza di cose». Con questa forte riflessione il direttore di Italia a Tavola,, ha dato il senso allain cui si è affrontato il futuro del vasto mondo legato alla filiera derll'agroalimentare che più di altre ha sofferto per la pandemia. Un incontro che ha rappresentato una finestra sul futuro attraverso alcune esperienze di aziende innovative.L’è la capacità innata di cambiare per superare un ostacolo, in questo il mondo della ristorazione italiana, pur essendo stato drammaticamente travolto dall’emergenza, si rivela ancora una volta un’eccellenza. La voglia di reagire, la capacità di reinventarsi sono un fil rouge che attraversa il poliedrico mondo del gusto made in Italy.Il mondo dellache si apre all, rappresenta una nuova sfida! Come trasferire a domicilio, non un prodotto, ma un’esperienza? A questa domanda il direttore del dipartimento didi, hanno risposto con la sinergia tra mondo della ricerca e creatività d’impresa. Il vecchio contenitore diventa un packaging salva freschezza, capace di preservare la chef life, semplificare l’imballo e minimizzare l’impatto ambientale.Guardando al futuro, la nuova normalità si gioca sul tema della, garantitacomeche hanno raccontato un presente nel quale la tecnologia si fa garante del ritorno all’esperienza del ristorante. Termo-scanner e soluzioni capaci di garantire la purificazione dell’aria, senza impattare nella capacità di vivere in serenità un’esperienza fatta di sapori e convivialità.Nel corso dell’appuntamento, attraverso le testimonianze di realtà avanguardistiche come Sa.Ga., A.E.&C. e, si sono aperti squarci su unacaratterizzata da una grande svolta tecnologica tesa a tutelare la sicurezza e la possibilità di scelta del consumatore. Tra sofisticati sistemi per la purificazione dell’aria, termo-scanner e mobilità 2.0 si è aperta una finestra su un futuro nuovo, lontano da visioni distopiche, garantendo una sempre maggior tutela dell’ambiente.