Da Siad una rivoluzione green per il trasporto refrigerato

Nell’ambito dei trasporti su gomma a temperatura controllata, oggi vengono largamente utilizzati sistemi di refrigerazione tradizionali che operano con gas fluorurati ad elevato impatto ambientale. Siad mette invece a disposizione competenze innovative e tecnologiche attente all’ambiente che offrono elevate prestazioni e consumi ridotti, assicurando il mantenimento delle temperature di esercizio richieste. “COOOL - FreeToGo” è la soluzione green studiata da Siad per la corretta conservazione dei prodotti deperibili con il rispetto della catena del freddo (cold chain) lungo tutto il percorso, dalla produzione alla vendita.

Il nuovo sistema di trasporto refrigerato su gomma sfrutta il potere frigorigeno della CO 2 R-744, consentendo il mantenimento di una temperatura controllata all’interno di un veicolo e garantendo di conseguenza la shelf-life del prodotto trasportato. A differenza dei mezzi utilizzati fino ad oggi, il nuovo sistema messo a punto da Siad è indipendente, silenzioso, sicuro, performante ed eco-friendly. Il gas refrigerante naturale, dopo aver svolto la sua funzione, viene diretto all’esterno del veicolo, mentre l’utilizzatore dovrà semplicemente provvedere ad una nuova ricarica. “COOOL - FreeToGo” è stato progettato per freschi e surgelati come soluzione ideale per il mondo del delivery, ma si adatta perfettamente a tutte le necessità del trasporto refrigerato su gomma.

Meno sprechi, maggiori risparmi e alte prestazioni

«Siad pensa a soluzioni pratiche per risolvere i problemi», spiega Francesco Ravasio, product manager di Siad. «Con il nuovo sistema di refrigerazione criogenica abbiamo meno sprechi, maggiori risparmi e riusciamo a garantire alte prestazioni, con una velocità di raffreddamento circa 10 volte superiore rispetto ai sistemi in uso. La prestazione è inoltre scollegata dalla necessità di avere un compressore sempre in funzione (a motore acceso o comunque attaccato alla corrente elettrica) con un importante risparmio di carburante. Sono notevoli anche i vantaggi green - prosegue Ravasio - perché, seguendo la logica dell’economia circolare, utilizziamo CO 2 da fonte biogenica, già naturalmente destinata all’emissione in atmosfera, al posto dei gas florurati dannosi per l’ambiente e sotto l’occhio vigile delle normative europee che chiedono di abbattere i gas serra proprio grazie a tecnologie più performanti. La soluzione è nata dalle esigenze che ci sono state sottoposte dai nostri clienti. Dal 1870 ad oggi, pur cambiando i fluidi frigoriferi, la tecnologia è sempre stata la stessa - conclude Ravasio - mentre Siad vuole porsi come un’azienda innovativa».

Contenitori isotermici refrigerati

Tra le soluzioni proposte da Siad per i trasporti refrigerati c’è anche il sistema “COOOL - RollBox” che garantisce la conservazione della catena del freddo e la massima flessibilità negli spostamenti grazie a contenitori isotermici refrigerati con CO 2 solida che semplificano molto anche la parte logistica. Un impianto con attacco rapido permette di iniettare direttamente nel cassetto CO 2 liquida, generando neve carbonica, la cui quantità viene selezionata dal pannello di controllo per ottenere immediatamente la refrigerazione richiesta.

Il cassetto refrigerato contenuto all’interno del Roll-Box isotermico si comporta come se fosse una piastra eutettica, offrendo però maggiore praticità, potenza e costanza nell’emissione delle frigorie e garantendo il controllo delle temperature e la conservazione della merce più a lungo. In questo caso il sistema permette il trasporto bi-temp anche con mezzi mono-temp. Le soluzioni ad ampio raggio proposte da Siad permettono dunque di sopperire alle problematiche tipiche delle consegne di prodotti freschi e surgelati con maggiore efficienza e a costi ridotti.

Il Gruppo Siad è attivo da oltre 90 anni nei gas industriali e si distingue per una presenza storica e consolidata nei settori technical gases, engineering, healthcare, Lpg e natural gas.

