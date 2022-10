Sigarette elettroniche, un apprezzamento sempre crescente

Da molto tempo tanti fumatori, anche i più incalliti, hanno abbandonato la tipologia classica per passare alla sigaretta elettronica che con il passare degli anni sta riscuotendo sempre un maggiore successo. Non è difficile, infatti, vedere durante le nostre giornate tante persone in giro che ne fanno un utilizzo importante, scene impensate fino a quale anno fa. Addio nicotina classica allora? Se da una parte in molti hanno cambiato la modalità della fumata altrettanti sono quelli che invece hanno mantenuto la modalità classica ma che tuttavia guardano con grande curiosità a questo ‘nuovo’ apparecchio. In entrambi i casi, giusto ricordarlo, sono impresse nei pacchetti e nelle confezioni le conseguenze del fumo.









Relxshop leader del settore: il rapporto con gestori e clienti

Vantaggi?Beh, senza dubbio quello di non dovere attingere ogni volta ad una diversa sigaretta: avere sempre la stessa elettronica con sé fa spingere tante persone a sceglierla. I modelli da scegliere sono tanti, acquistabili nei negozi specializzati così come negli store online che vedono ogni giorno tantissimi curiosi navigare per cercare maggiori informazioni, scegliere appunto e alla fine acquistare un determinato modello. Uno dei più importanti e conosciuti è Relxshop, azienda leader del settore, proprio per la sua affidabilità, serietà e anche per il rapporto di fiducia con i gestori ma anche direttamente con la clientela: una serietà nel proprio lavoro che gli riconoscono clienti in tutto il mondo.



Efficienza ed affidabilità in un modello elettronico

Se volessimo andare di più nello specifico e conoscere qualche prodotto che Relxshop ci presenta avremmo l’imbarazzo della scelta. Apprezzato è l’Essential Starter Kit, acquistabile a 10,00€, con i suoi strati strutturali che aiutano ad evitare le perdite di liquido e condensa e con una efficace capacità di ricarica. Altro modello che piace tanto è il dispositivo Infinity, vostro a 25€, a cui si potranno aggiungere un cavo di tipologia C insieme al manuale dell’utente Pod compatibile. Chi invece non saprà distaccarsi dal profumo del tabacco allora di certo ricorrerà al modello Relx Pod Pro con 18 mg/ml di nicotina al gusto di tabacco golden, classic, menthol plus, fresh red e tanti altri.



La stessa sensazione di portare alla bocca una vera sigaretta

Ottimo e apprezzato è anche il Super Smotth, ricercato per il suo funzionamento silenzioso, le prestazioni molto fluide, la resistenza alla respirazione ottimizzata insieme ad altre caratteristiche tecnologiche come il flusso d’aria a pressione negativa. Tante sono le persone che chiedono info particolari su questi prodotti, tante sono quelle che decidono di acquistarli avendo la stessa sensazione di portare alla bocca una sigaretta vera. I prezzi ovviamente, come in parte abbiamo accennato in precedenza, sono tanti e possono variare a seconda delle singole caratteristiche di ciascun modello scelto.



Tanti i modelli, diversi dimensioni e colori



E se uno ne conoscesse il minimo indispensabile? Come fare ad avere maggiori informazioni possibili e farsi una vera e propria idea? Il metodo più classico e quello più utilizzato, oltre ovviamente a recarsi nei negozi specializzati, è quello di accedere alle migliaia recensioni di tutte le persone che hanno acquistato queste sigarette elettroniche e che ogni giorno le prove, sottolineandole pregi e difetti. Se avete allora voglia di provarli acquistate questi modelli, presenti sì in diverse dimensioni ma anche in tanti colori.