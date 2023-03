Siggi: un modello di produzione sostenibile con la collezione Rock

Siggi Group, azienda vicentina che produce abbigliamento da lavoro da oltre cinquant’anni, presenta la nuova collezione Rock: grembiuli horeca limited edition 2023, dallo stile unico e giovanile, nati per dare una seconda vita alle eccedenze di imprese tessili e brand. I grembiuli Slash, Bruce, Sid, Tyler ed Elvis sono la nuova proposta per essere moderni, grintosi e sostenibili anche in cucina.

Un progetto che rientra nel progetto Vitae, un acronimo per riassumere i principi a cui si ispira l’azienda in tutte le sue scelte: «Diamo valore ai prodotti, alle risorse e al lavoro delle persone. Ispirati dalla visione di un pianeta migliore ci impegniamo con tenacia in progetti e azioni concrete mettendo al primo posto l’ambiente e l’etica».

Siggi Group aderisce all’obiettivo 12 dell’Agenda 2030

In Siggi Group si è scelto l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 come punto di riferimento e modello di ispirazione per il progetto Vitae. Questo obiettivo si prefigge di garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, tenendo conto della limitatezza delle risorse, del grande consumo di risorse che deriva dalle aziende e dell’esponenziale aumento della popolazione mondiale. A oggi, infatti, le risorse consumate dalla popolazione mondiale sono molto maggiori di quelle che gli ecosistemi possono fornire. Affinché lo sviluppo sociale ed economico possa avvenire in un quadro di sostenibilità, la nostra società deve modificare in modo radicale il proprio modo di produrre e consumare beni, riducendo gli sprechi e l’inquinamento prodotto durante l’intero ciclo di vita del prodotto e producendo responsabilmente, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

Siggi sceglie la sostenibilità nel vestire i professionisti

Partendo da questi principi, Siggi Group, per prima nel settore dell’abbigliamento professionale, ha sviluppato un progetto di economia circolare basato sulla condivisione, sul riutilizzo, sulla riparazione e sul riciclo dei materiali e prodotti, facendoli vivere il più a lungo possibile, estendendo il loro ciclo di vita e riducendo quindi i rifiuti.

Una partnership tra Siggi e Maeba International per dare ai prodotti una seconda vita, con il progetto brandizzato ReLive Tex, ideato per allungare il ciclo di vita di grandi volumi di tessuti pregiati, eccedenze di produzioni e collezioni che altrimenti diventerebbero scarto. ReLiveTex attesta che i tessuti selezionati sono stati sottratti a processi di svalorizzazione e promossi a nuovi utilizzi in sintonia con gli obiettivi espressi dal Pacchetto Economia Circolare dell’Unione Europea (Direttiva 2018/851). Si tratta di una certificazione ambientale - Uni En Iso 14021:2021. La collezione Rock, grembiuli unici nel loro stile e limited edition per la loro stessa modalità di fabbricazione, realizzati con eccedenze di tessuti e rimanenze di imprese tessili e brand, che altrimenti sarebbero diventati scarto, rappresenta un nuovo modo di concepire il vestire in cucina e in sala: Siggi non solo veste la voglia di fare, ma anche la sostenibilità nel vestire i professionisti.

