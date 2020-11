L’enoturista oggi... Età, nazionalità e desideri

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 14:15

Il turismo del vino conta oltre 3 milioni di turisti l’anno

Tutto quello che c’è da sapere sull’enoturismo

Ma cos’è l’enoturismo?

Città del vino (1987)

Movimento del Turismo del Vino (1993)

Cantine Aperte

Calici sotto le stelle

Benvenuta Vendemmia

Turismo del Vino in Italia - Storia, normativa e buone pratiche” di Dario Stefàno e Donatella Cinelli Colombini

Le Prugne della California

’intitola “del Vino in Italia - Storia, normativa e buone pratiche” ed è il libro di, già relatore della legge sull’enoturismo in, e di, madrina del Movimento Turismo del Vino e di Cantine Aperte, appena pubblicato da Edagricole.L’Italia ha ununico al mondo e una varietà ampelografica di indiscusso valore paesaggistico, naturalistico e anche economico-produttivo. Accanto alla, sempre più improntata alla qualità, si è fatta strada negli anni una forma di turismo che oggi rappresenta un asset strategico per lo sviluppo dellaitaliana. La recente approvazione del decreto del 12 marzo 2019 cheilpermetterà di esprimere al meglio le potenzialità espressive delle risorse vitivinicole italiane.Nella prima parte del volume, scritto da Donatella Cinelli Colombini e Dario Stefàno, si affrontae concettuale dell’enoturismo descrivendone la storia e seguendo l’iter che ha portato alla normativa nazionale oggi in vigore e che dovrebbe portare il settore a sviluppare al meglio le sue eccellenze territoriali.Nella seconda parte gli imprenditori troveranno tutti iper collocare la loro cantina tra le wine destination più frequentate e per organizzare l’attività secondo i criteri più efficaci. Ladeldella struttura e, in genere, un quadro preciso di riferimento professionale sono imprescindibili per sfruttare al meglio ledel settore come del resto le indicazioni gestionali adeguate agli sviluppi del mercato. Nel testo si affrontano brevemente anche le nuove esigenze determinate dall’emergenza Covid.Indice: Il turismo nel mondo e in Italia – La vigna, il vino e il mercato del vino italiano – La legislazione italiana sul turismo del vino – Il “turismo”: storia di un fenomeno ancora giovane – I territori del turismo del vino in Italia – “Cantine aperte” e il Movimento Turismo del vino – Le “Strade del vino” – I turisti del vino – Quali cantine possono diventare una wine destination – Accoglienza turistica in cantina e offerte accessorie – Comunicazione e marketing per la cantina turistica – Il vino non basta: l’enoturista vuole di più.L’enoturismo è una forma diche pone al centro dell’attenzione il vino e la sua produzione. L’enoturista è infatti colui che, per comprendere al meglio le caratteristiche peculiari del vino degustato, ne studia a fondo il territorio di provenienza attraverso l’esplorazione dei sapori e dei profumi, delle tradizioni e dei costumi propri dei luoghi di produzione.È un fenomeno cheincirca 27 anni fa grazie soprattutto al lavoro di promozione svolto da alcune associazioni, in particolare da:che diedero inizio alle più conosciute manifestazioni come:Queste ultime, insieme ad altre iniziative private, possono essere considerate un punto di svolta che ha consentito agli amanti del vino di entrare in, stringerediretti ed esclusivi con i, trasformando in esperienza personale e autentica la conoscenza di un prodotto dalle mille sfaccettature come il vino.Ildiventa occasione per conoscere e valorizzare un territorio e favorirne lo sviluppo, in un panorama contemporaneo in cui il turista non richiede più soltanto diil prodotto, ma desidera ancheincon il luogo dove questo viene realizzato, per scoprire la sua storia e le sue origini più genuine.L’attuale modo di concepire iled ilha certamente favorito il successo di questo fenomeno: negli ultimi anni è diventato infatti un vero e proprio modo di fare. Oggi ilè generalmente più breve che in passato, avviene in ogni momento dell’anno ed è finalizzato, più che al riposo e al recupero delle energie, alladi nuovi luoghi attraverso esperienze particolari che rimangano nella memoria e nel cuore.Il turismo del vino conta oltre 3 milioni di turisti l’anno ed un giro d’affari di oltre 4,5 milioni. Tra le località predilette, per chi decide di intraprendere questo tipo di turismo, è presente laed ilin particolare.L’enoturista ha generalmente tra i 30 e i 50 anni e ama “evadere” dalla città per rifugiarsi in un tipo di esperienza differente. Secondo gli studi, il mese prediletto è maggio e la somma che i turisti si concedono è di circa 150 euro al giorno.ha un diverso modo di concepire il viaggio rispetto; l’italiano preferiscel’itinerario dedicando ad esso un solo giorno o al massimo due.L’enoturista straniero, invece, preferiscespecializzati e concedere a questo tipo di esperienza almeno 3-4 giorni. I paesi stranieri maggiormente interessati al turismo del vino sono Germania e Stati Uniti, ma anche Brasile, Australia e Cina. Una recente indagine ha inoltre evidenziato come il turista del vino oggi si definisca prevalentemente “amante” o “curioso” del vino. (Dati percepiti da rivistadiagraria.com ).L’attivitàdell’enoturismo è sicuramente ladeispesso preceduta dalla visita della cantina in cui avvengono tutti i processi volti a ottenere il vino che poi si andrà a degustare (dell’uva,). Non meno importante risulta essere inoltre la visita e l’esplorazione deie l’assaggio dei prodotti tipici in abbinamento, magari anche al tavolo di qualchedella zona.Ormai l’enoturismo non è più solo un “diversivo” quanto piuttosto un ramo d’azienda per riuscire a vendere a valore attraverso i propri valori: sono sempre di più le realtà vitivinicole che organizzano veri e propri pacchetti esperienziali da proporre a chi viaggia per amore della storia e dell’identità di ogni terroir.