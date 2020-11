Vini e spiriti, è l'anno peggiore di sempre: e a dicembre arriva il baratro

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 17:52

Vini e spiriti, l'anno peggiore per il consumo fuori casa

Serve una sburocratizzazione amministrativa

Penalizzati dalle chiusure serali dei ristoranti

In Lombardia i saldi negativi peggiori

Tutto il mondo dell'Horeca soffre

Le Prugne della California

’anno peggiore di sempre per ie gli. Secondo le previsioni dello studio cheha affidato a, l’ultimo semi-lockdown ha dato il colpo di mannaia finale a un settore fiore all’occhiello del food. Vini e spiriti hanno quasi dimezzato il proprio valore nel, che costituisce il principale sbocco.Se nel 2019 ilnel consumo fuori casa per il settore vini è stato di oltre 2,3 miliardi, quest’anno la contrazione ha portato ad una cifra pari a circa, ossia quasi -40%. Ancora peggio per gli spiriti: il valore pari a circa 960 milioni dello scorso anno si è attestato nel 2020 a poco oltre(-43%)., presidente di, ha dichiarato: «Questi dati fanno comprendere che due dei settori a più alto valore aggiunto del made in Italy sono in ginocchio. Ci sono in gioco due interi settori produttivi che necessitano di essere rilanciati con politiche serie e di ampio respiro, partendo da una decisaamministrativa per poi pensare a una sorta diche preveda investimenti strutturali massicci per la digitalizzazione e la promozione. Non è il momento di personalismi. Dobbiamo fare squadra, aziende e decisori politici, per salvare un intero comparto».La situazione si manifesta in tutta la sua drammaticità se consideriamo gli ultimi due mesi dell’anno: ai vini chiuderanno con un -84%; aaddirittura con un -87%. Per gli spiriti parliamo addirittura di un -91% e di un -93%.Secondo, presidente della storica azienda agricola, «il vino, legato tradizionalmente alla convivialità e all’accompagnamento al buon cibo, sta risentendo enormemente delledeie in generale delleposte in essere sulla socialità e sugli spostamenti. I dati parlano da soli e le proiezioni di fine anno sono molto preoccupanti, in vista soprattutto di un momento particolarmente importante come leche rappresentano l’occasione di consumo per eccellenza».«Senza dubbio ci saranno casi di aziende più o meno penalizzate da questo quadro, in ragione delle differenti formule di, ma nel complesso per il settore del vino proiettare una caduta pari al - 40%, significa registrare l’imminenza di una voragine che impone una più seria e consistente strategia di reazione focalizzata su due principali traiettorie: interventi a breve termine in grado di sostenere le imprese nella contingenza più esplosiva dellae misure strutturali di medio-lungo termine atte a gettare le basi per il rilancio e il recupero di competitività della. Un maggiore ascolto da parte delle istituzioni è condizione essenziale per la tenuta di un comparto profondamente ramificato nella comunità nazionale, e nell’intero territorio del Paese».Differenze significative sussistono tra regione e regione: per i vini, si va da un -42% annuo per laa un -34% del, mentre per gli spiriti risulta essere ancora la Lombardia la più penalizzata con -48% per chiudere con lache si assesta a un -38%., ceo di Gruppo Montenegro, ha commentato così: «È indubbiamente uno scenario gravissimo che colpisce duramente anche il settore deglie degli spiriti della tradizione italiana. Prodotti che sono consumati prevalentemente nel fuori casa, canale per ovvi motivi, a regime ridotto».Insomma «l’impatto stimato da Tradelab, cioè una flessione del valore pari al -43%, comporta un, senza precedenti. Il nostro settore e le aziende che lo rappresentano sono orgogliosi del ruolo di creazione di valore economico e finanziario che ricoprono nei territori e nelle filiere collegate. Affinché siano in grado di mantenere vivo tale ruolo, occorre intervenire con urgenza e concretezza riducendo in modo significativo leed eliminando inutili oneri amministrativi, tra i quali, il».Ma è tutto il mondo del fuori casa - il cosiddetto(hotel, bar, ristoranti) - a essere in una crisi profonda e dalla quale è difficile essere ottimisti. Anche su questo fronte i numeri di Trade Lab sono esemplificativi: rispetto al 2019, il cosiddettoè crollato di oltre il 40%, passando da 85 a 50 miliardi nel 2020.