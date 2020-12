Aquileia, cibo e vino spingono l'economia della bellezza

Pubblicato il 20 dicembre 2020 | 08:31

Una veduta aerea di Aquileia

Harvest 2020: il legame tra vino e umanità

Aquileia, un hub interculturale

Harvest 2020: l’inizio di un grande percorso di valorizzazione e racconto

la produzione cinetelevisiva: Wine Odyssey è una serie televisiva, Harvest 2020 è la prima stagione di sei episodi - Italia, Grecia, Georgia, Germania, Francia e California.

il mondo digitale: il sito di Wine Odyssey sarà sviluppato in collaborazione con Valica,

azienda leader in Italia con 90 milioni di impression mensili, e OVR, azienda di Udine, leader nel

settore della realtà virtuale, realizzerà l’ambiente digitale del primo museo virtuale sulla storia del vino.

il metaluogo: l’arrivo del regista Maurizio Gigola e della sua troupe ad Aquileia ha avviato la

rappresentazione di un “metaluogo” come centro di attrazione reale del mondo digitale di Wine Odyssey.

ino, cultura e narrazione dei territori italiani con un’anima, capaci di legare insiemee identità, non si fermano. C'è in agenda per martedì 22 dicembre alle ore 18un’anteprima formato webinar a cura del regista e filmmaker, in sinergia con grandi brand,ed istituzioni locali. L’appuntamento sarà in onda dal Museo di Aquileia. La città friulana è da sempre un centro di ibridazione, fulcro di un racconto, Patrimonio dell'umanità, inserito nella storia del mondo e delle civilizzazioni antiche e attuali.Harvest 2020, l'episodio di lancio della prima stagione di, è il progetto transmediale dedicato al rapporto tra vino e, creato dall'amore per un territorio unico, dallaper i prodotti coltivati con maestria e dedizione, da una solida rete di amici e professionisti. Al termine dell’anteprima in streaming di Harvest 2020, i protagonisti si racconteranno e si confronteranno in diretta. Per assistere all’evento digitale sarà possibile collegarsi martedì alle 18 all’indirizzo www.mgstoryteller.com/harvest2020 Ospite d’eccezione sarà anche, uno degliitaliani più noti nel mondo, che ha fornito una preziosa opera di consulenza collaborando con il regista Gigola e il suo staff. A credere nel progetto Harvest 2020 sono stati soggetti di primo piano quali il Consorzio Collio, TurismoFVG e. Partner Honda, CiviBank, Enosis Meraviglia, Valica e OVR Holding. Per il mondo del vino italiano è importante oggi come non mai sperimentare una nuova, uscire dall'auto referenzialità, adottare un registro di narrazione alto edcapace di legare insieme vino e genius loci. Questa la sfida, ambiziosa e di grande visione, che il gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Gigola ha messo al centro del proprio agire.Aquileia è da sempre un centro di ibridazione culturale, fulcro di un racconto, patrimonio dell’umanità, inserito nella storia del mondo e delle civilizzazioni antiche e attuali. Il racconto è trasferito alle audience globali attraverso l’uso dele del vino come media, dove il passaggio delle derrate alimentari dal bacino delal nord e nell’Est Europa attraverso il porto di Aquileia permette di realizzare unopopolare, ma profondo, coscienza dei periodi storici, portandoli ad una lettura contemporanea.Nel progetto transmediale di Wine Odyssey si crea un “metaluogo” dove la rete del valorecrea un nuovo paradigma:. Il valore della bellezza, basato sull’culturale, asset intangibile per definizione, si realizza e si rende concreto con una serie di iniziative locali e globali, volte a rafforzare la catena del valore del sistema turistico died enogastronomico locale.La grandezza della storia di Aquileia e la sua riconoscibile rilevanza per il genere umano sono le fondamenta per ladel progetto Aquileia Metaluogo, dove la pervasività del mondoe la veloce disintermediazione delle audience permettono di creare un sistema di valori fondati sullo scambio aperto, sulla partecipazione collettiva e trasparente, sulla meritocrazia e sullo sviluppo della comunità.La partecipazione alla produzione Harvest 2020, l’episodio di lancio della prima stagione di Wine Odyssey, è un primo sostanziale momento attraverso il quale sarà avviata la fondazione del progetto. L’obiettivo sarà quello di riportare su un piano attuale la nostra eredità culturale con azioni concrete a beneficio di tutto il sistema regionale e nazionale. Grazie al film documentario, girato in cammino alla scoperta del territorio regionale, “ci si potrà guardare negli occhi, depositari della ricchezza di un mondo dove cibo, vino e racconto diventeranno un’unica realtà di cui tutti siamo responsabili e che vivrà nel mondo e negli animi di coloro che lo abitano”. La geografia antropologica, i territori in cui le persone possono entrare con i propri volti, le proprie emozioni, i propri, diventano la base da cui partire.Harvest 2020, l’episodio di lancio della prima stagione di Wine Odyssey, è il progetto transmediale dedicato al rapporto tra vino e umanità, creato dall’amore per un territorio unico, dalla passione per i prodotticon maestria e dedizione, da una solida rete di amici e. Per raggiungere l’finale, parlare al cuore, e non solo alla testa, delle persone, si utilizzeranno diversi canali di comunicazione:«L’autore del film è il territorio, sono le persone del territorio», è il pensiero del regista. Harvest 2020, con il supporto della Regione e di PromoTurismoFVG, l’ente di promozione, vuole creare economia della bellezza, creare virtuosità localmente e tangibilità di un patrimonio che possa essere in grado di produrre valore. La bellezza è la capacità di fare la sintesi e il Friuli Venezia Giulia presenta molteplicità di aspetti, di storie, di prodotti. Harvest 2020 alzerà ancora di più l’attenzione sul territorio, sarà la sintesi potente per far emergere gli aspetti fondamentali che possano essere il traino per “bucare il cuore di chi lo vede”.