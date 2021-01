Alcolici, crescono le ricerche online. Prosecco e vino i più cliccati; anche gli over 65 tra gli utenti più frequenti

Pubblicato il 19 gennaio 2021 | 12:12

ormai, causa, è diventata unanon più solo deie non più solo per specifiche categorie. In questo contesto, come sottolinea l’ultima ricerca di, portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi, nel 2020 inonline nei confronti degliè più chenello (+110,2%). E se èditranella fascia di età tra i 18 e i 24 anni (+209,2%), c’è stata una crescita di interesse anche nella fascia degli. E per quanto riguarda la tipologia:sono i preferiti dagli italiani.Ad acquistare alcolici online sono soprattutto gli, la cui percentuale è salita del +100,6% nel 2020, rispetto alle, la cui percentuale è comunque cresciuta del +65,3% nello stesso periodo.Dopo quella dei giovani la fascia d’età più interessata agliè quella degli adulti tra i 35 e i 44 anni (+91,2%) e tra i 25 e 34 anni (+88,8%). Da segnalare, inoltre, la crescita di interesse nella fascia degli over 65, +27,0%, inferiore rispetto quella delle altre fasce d’età ma tre volte superiore rispetto la crescita di interesse verso l’e-commerce in generale, che nel 2020 è aumentata del +9,0% tra glioltre sessantacinquenni.Ledi alcolici online sono effettuate soprattutto lasera, tra le ore 21 e le 22 e da mobile (+125,1% rispetto al 2019).A livello territoriale le tre regioni in cui l’interesse online verso gli alcolici è cresciuto maggiormente sono il(oltre +200,0%), il(+196,2%) e la(+191,1%); quelle cresciute di meno sono, invece,(+76,1%), la(+41,0%) e, per ultima, la(+39,6%).Ma quali alcolici hanno cercato di più online gli italiani nel 2020? Secondo i dati dell’ultima ricerca di Idealo, nell’ultimo anno si è assistito ad un vero e proprio boom di interesse online da parte degli italiani nei confronti dei(+446,0%), seguiti da(+247,6%) e(+242,7%) .Se in Italia nel 2020 l’interesse online nei confronti degli alcolici è più che raddoppiato (+110,2% rispetto al 2019),hanno fatto registrare un aumento di interesse quasi triplicato, con una crescita del +194,8% nel Regno Unito e +171,1% nella Penisola Iberica.La crescita dell’interesse online nel 2020 nei confronti degli alcolici è stata meno marcata, invece, per i(+47,7%), per gli austriaci (+33,4%) e per i(+29,6%).hanno cercato soprattuttomentre negli altri paesi le ricerche hanno riguardato, in particolare, iComplice la pandemia e i lunghi mesi didei, nel 2020 sono mancate le degustazioni e i tour per leedalla ricerca diparticolari ma acquistare alcolici online, oggi, è diventato più che mai facile e interessante per la vasta scelta di, dalle piattaforme mastodontiche ai piccoli e medi e-commerce dalle selezioni più personalizzate.In particolare, i mesi con il maggiore interesse online sono stati. Nel primo caso, l’attenzione degli utenti si è concentrata su Gin e Vodka. A fine anno, invece, le intenzioni di acquisto sono state soprattutto per spumante,Inoltre, il confronto deimensili online permette grandi possibilità di risparmio nell’arco di un anno. Se si sfrutta a proprio vantaggio la fluttuazione dei prezzi e si acquista nel mese più conveniente, è infatti possibile risparmiare in media il -10,9% considerando insieme tutte le categorie oggetto di studio. In alcuni casi, ilmassimo medio può anche superare il -20%, vale a dire per Rum e Cognac e Brandy.Infine, l’analisi della funzione “prezzo ideale” sul portale italiano di Idealo ha permesso di stimare ildagli utenti per la categoria degli alcolici, vale a dire una spesa del -24,8% rispetto al prezzo che avevano i prodotti nel momento dell’attivazione di questa speciale funzione che consente di monitorare costantemente i prezzi e di ricevere un alert via e-mail o tramite l’app di Idealo.Birra o vino, spumante o Champagne: il mondo del bere si è da sempre diviso a seconda dei gusti e delle culture. Così, anche per un classico dell’aperitivo nostrano, lo Spritz, le preferenze degli italiani si dividono tra chi opta per quello a base di Prosecco, Aperol e seltz (o acqua frizzante) e chi, invece, al postosceglie ilGli italiani online nel corso degli ultimi dodici mesi hanno mostrato unpressoché simile per entrambe le versioni con 10 regioni che hanno cercato di più l’Aperol e 9 che hanno cercato di più il Campari sul portale italiano di Idealo.«L’anno 2020 è stato senza dubbio un anno caratterizzato da crescita e successo straordinaria per tutto l’e-commerce. Non fanno eccezione il vino e gli alcolici, con un interesse online più che raddoppiato - ha dichiarato, country manager di Idealo per l’Italia - Senza mai dimenticare l’importanza di un consumo, moderato e consapevole, quindi responsabile, di, l’aumento delle intenzioni di acquisto online ha spiegazioni anche nella nascita e crescita, nell’ultimo anno, di molte nuovecon interessanti selezioni e offerte oltre che nelladelle vendite da parte di cantine e aziende vinicole che hanno dovuto far fronte ai cali nelle vendite offline a causa della pandemia».