Il business del vino nel futuro tra enoturismo e marketing territoriale? Si impara all’Università

dei mercati deltra nuove. In estrema sintesi saranno questi gli obiettivi al centro della 9ª edizione di “Wine business”, ildie aggiornamento culturale promosso dal dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università degli studi di Salerno diretto dal professor Giuseppe Festa.Una proposta rivolta agli operatori del comparto e a tutti coloro che sono interessati a vivere e lavorare nel mondo del vino nella gestionee deima anche ai docenti in forza alle scuole secondarie superiori.«Un laboratorio sperimentale» così come spiegano i promotori che potrà vantare numerose e prestigiose. La Regione Campania attraverso l’assessorato all’agricoltura per lo sviluppo delle competenze professionali in materia die di enoturismo, la Sef di Errico Formichella, l’associazione nazionale, l’associazione nazionale, l’International academy of sensory analysis (Iasa), l’osservatorio dell’Appennino meridionale, consorzio costituito tra Regione Campania edegli studi di Salerno oltre ad altri enti istituzionali del mondo del vino a livello nazionale e internazionale come l’EuroMed research business institute con il “Wine Business Research Interest Committee” coordinato da Festa.L’ormai consolidata collaborazione con Sef ha consentito di sviluppare ulteriormente il tema dell’internazionalizzazione dei mercati del vino, proponendosu 20 paesi esteri, analizzandonee laal fine di comprendere e saper cogliere nuove opportunità commerciali. Il programma prevede 100 ore di lezione tra streaming online e studio offline, 2 incontri settimanali, un’aula virtuale su Microsoft Teams con base all’università degli studi di Salerno, un laboratorio di degustazione con base a Milano ad altre location dislocate sul territorio nazionale, 50 ore di didattica con focus sull’enoturismo, 50 ore di didattica sull’internazionalizzazione, 20delle aziende vitivinicole collegate online e una wine business box con il materiale didattico, compresi i campioni di vino in degustazione.Al termine del corso verrà consegnato un attestato finale di partecipazione rilasciato dall’università degli studi di Salerno. Il termine ultimo per le iscrizioni scadrà il prossimo 31 gennaio mentre lo start delle lezioni è fissato al 26 febbraio.