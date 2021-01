Cosa si berrà nel 2021? Cocktail in lattina e drink etici con ingredienti insoliti

Pubblicato il 09 gennaio 2021 | 10:34

C

A farla da padrone saranno i cocktail già pronti, conservati in lattina e consegnati a domicilio





Cocktail tropicali ed etici i più richiesti

Ritorno in grande stile per i vintage cocktail

I drink della rinascita? Colori rilassanti e gusti evocativi

Whiskey, protagonista del 2021

Tra gli ingredienti vino rosso, cannabis, funghi e carne!

Nuova vita per la Tequila

Ascesa di drink realizzati con ingredienti freschi, ma soprattutto healthy





La drink list del 2021

Canned Cocktail : stress e distanziamento sociale hanno portato molti giovani a preferire drink già pronti e conservati in lattina. Fenomeno che continuerà anche per i primi mesi del nuovo anno.

: stress e distanziamento sociale hanno portato molti giovani a preferire drink già pronti e conservati in lattina. Fenomeno che continuerà anche per i primi mesi del nuovo anno. Low Alcohol Cocktail : paradossale, ma vero. I consumatori hanno preferito miscele a basso con-tenuto alcolico che possano meglio sposarsi con un’alimentazione sana ed equilibrata. Il trend si espanderà anche per tutto il 2021.

: paradossale, ma vero. I consumatori hanno preferito miscele a basso con-tenuto alcolico che possano meglio sposarsi con un’alimentazione sana ed equilibrata. Il trend si espanderà anche per tutto il 2021. Tropical Cocktail : bevande dal sapore estivo e dall’aspetto colorato che infondono un senso di spensieratezza e voglia di ritorno alla normalità. Tutto quello che serve per affrontare al meglio il post pandemia.

: bevande dal sapore estivo e dall’aspetto colorato che infondono un senso di spensieratezza e voglia di ritorno alla normalità. Tutto quello che serve per affrontare al meglio il post pandemia. Hard Seltzer Cocktail : bevande dal basso contenuto calorico, contenenti acqua gasata, aroma-tizzazione di natura fruttata e una moderata componente etilica.

: bevande dal basso contenuto calorico, contenenti acqua gasata, aroma-tizzazione di natura fruttata e una moderata componente etilica. Whiskey Cocktail : il whiskey rimane il distillato più sontuoso in circolazione, ottimo per realizzare cocktail adatti a veri “gentlemen”. Tornerà a essere richiesto come non mai nel 2021.

: il whiskey rimane il distillato più sontuoso in circolazione, ottimo per realizzare cocktail adatti a veri “gentlemen”. Tornerà a essere richiesto come non mai nel 2021. Ethical Cocktail : l’attenzione alla sostenibilità ambientale rappresenterà uno dei punti focali de-gli anni a venire, interessando appieno anche il settore del beverage.

: l’attenzione alla sostenibilità ambientale rappresenterà uno dei punti focali de-gli anni a venire, interessando appieno anche il settore del beverage. Elevated Cocktail : cocktail elaborati che miscelano gli ingredienti più disparati per dare vita a nuovi sapori. Bevande alla cannabis, alla carne e ai funghi non rappresentano più un tabù.

: cocktail elaborati che miscelano gli ingredienti più disparati per dare vita a nuovi sapori. Bevande alla cannabis, alla carne e ai funghi non rappresentano più un tabù. Wine Cocktail: il vino diventa la miscela perfetta per creare cocktail dai sapori frizzanti e dolci. Il settore ha avuto una forte impennata, in termini economici, negli ultimi quattro anni e non sem-brerebbe aver sortito gli effetti della crisi.

il vino diventa la miscela perfetta per creare cocktail dai sapori frizzanti e dolci. Il settore ha avuto una forte impennata, in termini economici, negli ultimi quattro anni e non sem-brerebbe aver sortito gli effetti della crisi. Tequila Cocktail : il celebre distillato d’agave dal sapore inconfondibile ha dato vita a numerosi cocktail a base di tequila nel corso degli anni. Torneranno alla ribalta anche nel post emergenza Covid.

: il celebre distillato d’agave dal sapore inconfondibile ha dato vita a numerosi cocktail a base di tequila nel corso degli anni. Torneranno alla ribalta anche nel post emergenza Covid. Vintage Cocktail: il ritorno alla tradizione non va mai fuori moda. Concetto che si applica alla perfezione anche per il settore beverage. Nel 2021 si continuerà a puntare sul passato, ma con ricette originali rivisitate.

osa si berrà nel? Molti non ci crederanno, ma a farla da padrone saranno i, conservati ine consegnati a domicilio, che secondo una ricerca dell’International Food and Beverage Alliance (Ifba) pubblicata su Forbes sono stati preferiti dal 52% della fascia 18-30 nel 2020.Ilbeverage è, infatti, in continua. Tanto che, secondo una recente indagine della Global Alliance Market Research, crescerà del 58% entro il 2026.A guidare questa crescita, il desiderio die ritorno allacon. Grande attenzione sarà posta anche allaambientale: i cosiddetti “”, realizzati con ingredienti e componenti eco-friendly saranno i più ricercati dai millennial secondo una recente ricerca pubblicata sul Daily Mirror (sarebbero preferiti da 3 giovani su 4).Ma non è tutto, perché il 2021 segnerà il ritorno in grande stile dei “”, mai andati fuori moda secondo una ricerca dell’American Beverage Association.«I cocktail della rinascita prevedono tre ingredienti fondamentali:, il tutto miscelato in modo energico e visionario – afferma all’Ansa,, bar manager del Kasa Incanto Cocktailbar di Gaeta (Lt) - Prevedere è sempre molto complesso perché le variabili sono infinite, ma ritengo che le persone abbiano bisogno di ritrovarsi in un ambiente conviviale e lasciare al barman il lavoro che da sempre lo identifica, soprattutto dopo un 2020 nebuloso. Il post pandemia vedrà senza dubbio l’ascesa di drink realizzati con, ma soprattutto, con un occhio di riguardo alla. Dovranno essere attraenti, avere dei colori rilassanti o vibranti, che influenzino l’umore e portino le persone in un viaggio virtuale alla scoperta di posti esotici. Come buon augurio della ripartenza ho scelto il mio mix speciale Capri Cocktail, simbolo della bella stagione, drink forte della magia del suo colore nonché simbolo di rinascita e gioia di vivere».Tra i vari cocktail che domineranno il 2021, ci saranno anche quelli a base di. Secondo un’indagine dell’Iwrs (Indonesia Whiskey Research), infatti, il mercato del Whiskey raggiungerà gli 86,38 miliardi di dollari entro il 2027.Aumenterà anche la richiesta di cocktail a base diin primis, dal sapore, come attestato da una ricerca dell’American Wine Society pubblicata su Fox News. Spazio anche ai drink elaborati, chiamati in gergo “elevated cocktails”, realizzati con glipiù disparati: dallaai, fino ad arrivare allaAnche la Tequila, celebre distillato d’agave che ha dato vita a numerosi cocktail nel corso degli anni, tornerà alla ribalta. Alcune delle più grandi personalità dello star-system come Dwayne “The Rock” Johnson, Michael Jordan e George Clooney, hanno fondato dei brand milionari basati appunto sullaMa quali saranno ipiùnel 2021? Ecco la lista con i primi 10: