Consorzio Vini Oltrepò Pavese. Il sito web parla Giapponese

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 19:02

La pagina giapponese del sito web del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Far conoscere i valori della nostra terra del vino

Gilda Fugazza e Carlo Veronese

Processi inversi di abbinamento

Vigneti in Oltrepò

Un'opportunità per le aziende vinicole

taliano, Inglese, Francese, Tedesco. E oggi anche. Il, già in 4 lingue, ha aggiunto una versione “orientale” curata da. Un salto di qualità assoluto, in quanto non si tratta di una semplice traduzione, ma di unaIn questo modo il Consorzio vuole mettere l’accento su, nuovi incontri di unche vuole accorciare le distanze parlando la stessa lingua, quella dell’amore per il vino e di chi lo fa con passione. Anche seminandoL’evento è stato promosso con un webinar il 3 febbraio che ha voluto non raccontare solo il perché di un sito di un consorzio in versione anche Giapponese, ma aprire una«Non dobbiamo e non possiamo stare fermi – ha ricordato la presidente del Consorzio– Ilci permette di preparare il terreno, seminare cultura del vino e fare conoscere i valori della nostra terra del vino, di quel che stiamo facendo con passione e di quello che si farà. Nel segno della vera sostenibilità, innovazione, qualità e con una particolare, che diventa una risorsa fondamentale e una parte importante del racconto e dell’esperienza del nostro».Ilè un Paese con, di cui 38 nella sola Tokyo. Un popolo che ha una grande, ma anche verso lae il«Lagiapponese – ha puntualizzato la presidente - è raffinata, sofisticata e utilizza. È proprio questache ci deve fare riflettere, una qualità che i giapponesi chiamano sociale. Ed ecco l’aggancio con la, dove per sostenibilità pensiamo non solo a quella ambientale, ma anche. Questi sono diventati i pilastri della nostra attività del Consorzio».Unache si completa a tavola. Lae permette al Consorzio di declinare al meglio tutti i suoi vini - le “ò” - dallo spumante al frizzante, al fermo, passando dal bianco al rosso, al rosato. «Il Giappone è un mercato immenso – puntualizza il giornalista, corrispondente da Roma per il Giappone – e i giapponesi amano bere ma si rapportano alla tavola in modo diverso. Mentre laparteper proporre il vino in abbinamento, la nostra segue un processo inverso. Da una tipologia di, per esempio,gastronomica».Il sito del Consorzio si rivela quindi un potente, una grande svolta per entrare in profondità nel. «Molto spesso noi italiani andiamo all’estero per promuovere i vini ai ristoranti italiani con l’idea che il vino italiano si abbini alla cucina italiana – ha sottolineato il direttore del Consorzio- Altra cosa è invece andare adai. Il Giappone vanta unae noi ne conosciamo solo una piccola parte. Inoltre ha anche una produzione interna di vino, di qualità, ma soprattutto ha dimostrato sempre più interesse per il mondo italiano e per le sue tradizioni. Mi auguro che le nostre aziende utilizzino questa opportunità offerta dalla traduzione del sito in giapponese percon i loro clienti in Giappone. Abbiamo fatto questo. I consumatori del nostro vino in Giappone possono avereutilizzando il sito del Consorzio».Per informazioni: www.consorziovinioltrepo.it