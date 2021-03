Vini lombardi: sovraproduzione nel 2020 Pronto il piano della Regione per cantine e ristoranti

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 10:25

Nel 2020 il vino lombardo ha segnato +20% sulla produzione

Lombardia prima regione agricola d’Italia, seconda in Europa

L’export di vino lombardo vale 284 milioni di euro nel 2019

Pesa il blocco della ristorazione

#iobevolombardo per sostenere cantine e ristoratori

La differenza di produzione tra le annate 2019 e 2020

Franciacorta +43,57

Oltrepò pavese metodo classico +34,19

Scanzo o Moscato di Scanzo +6,79

Sforzato di Valtellina +17,53

Valtellina Superiore +25,57

Bonarda dell'Oltrepò Pavese +2,54

Botticino +8,73

Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese +19,95

Capriano del Colle +41,74

Casteggio +88,70

Cellatica +6,48

Curtefranca -1,34

Garda +16,04

Garda Colli Mantovani +1,24

Lambrusco mantovano +2,37

Lugana +4,11

Oltrepò Pavese -0,89

Oltrepò Pavese Pinot Grigio -2,53

Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese -26,96

Riviera del Garda classico +9,85

San Colombano al Lambro -15,71

San Martino della Battaglia -13,18

Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese -9,51

Terre del Colleoni o Colleoni +48,32

Valcalepio +16,01

Valtellina rosso o rosso di Valtellina -23,75

Valtenesi +0,91

Alto Mincio +39,87

Benaco Bresciano +14,80

Bergamasca 45,36

Collina del Milanese -4,30

Montenetto di Brescia +10,11

Provincia di Mantova -0,96

Provincia di Pavia +20,28

Quistello -5,10

Ronchi di Brescia -19,74

Ronchi Varesini -21,72

Sabbioneta +2,95

Sebino -9,80

Alpi Retiche +27,25

Terrazze Retiche di Sondrio +27,57

Terre Lariane +21,86

Valcamonica +5,99

el 2020 ilha segnato +20% sullarispetto all’anno precedente. A pesare sul comparto è, soprattutto, loall’. In nome di ciò laha pronte nuovedel settore, tra cui l’iniziativa: un aiuto concreto sia per lesia per iQuesti, insieme a un quadro più dettagliato della situazione ricostruito attraverso le testimonianze dei rappresentanti del settore vitivinicolo e al collegamento video con il presidente dell'Associazione italiana sommelier-Lombardia,, gli argomenti affrontati dall'assessore regionale all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdinella diretta diffusa sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online.Perché affrontare il tema dell'annata vinicola in un momento così difficile per la Lombardia e per il Paese, ancora alle prese con il contrasto alla diffusione del coronavirus? Anche se la guerra contro lanon si ferma, l'economia deve trovare nuovi spazi e modalità per andare avanti. E in tema di economia, va ricordato che laè la primad'Italia e la seconda in Europa.«Parlando di economia in Lombardia - ha sottolineato l'assessore Rolfi - non possiamo omettere l', con un valore dellaagricola regionale di 7.8 miliardi di euro su 57 miliardi totali a livello nazionale e quello della trasformazione è di 3.6 miliardi di euro sui 31 italiani».Un'affermazione condivisa dal presidente dell'Ais Lombardia, Hosam Eldin. «Pensiamo sempre a una Lombardia come terra di industria - ha detto - ma dobbiamo ricordare il grande apporto economico dell'agricoltura,compresi».I numeri del mondo del vino in Lombardia sono davvero eccezionali. Con 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt. E unvino che valeva 284 milioni di euro nel 2019. A questi si aggiungono i dati sulla coltivazione della vite che parlano di 2.989 aziende e 21.468 ettari.«La- ha sottolineato l'assessore - ha fortemente inciso sul, per via dellaimposta al mondo della, uno dei canali principali di sbocco delladelle cantine lombarde. Abbiamo infatti un +20% di produzione nell'annata 2020 rispetto a quella 2019 con la difficoltà a trovare sbocchi sul mercato a questa produzione che, peraltro, è di elevata qualità».«Il vino è la carta di identità di un territorio, ne è elemento identitario e lo racconta totalmente - ha aggiunto - abbiamo deciso di riproporre nei prossimi mesi la misurache prevede la distribuzione diper promuovere il vino lombardo nelledei. Con questa misura sosteniamo sia le cantine sia i ristoratori. Stiamo incentivando l'export perché è necessario essere pronti a penetrare nuovi mercati esteri difendo i nostri prodotti da agropirateria e italian sounding».La differenza di produzione in ettolitri tra annata 2020 e 2019 di vini suddivisa per etichetta e per Docg, Doc e Igt.