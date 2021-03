Cala l'export di vino negli Usa. Ma con Biden prospettive rosee

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 16:45

Cala l'export di vino italiano negli Usa

I dati dell'export a livello europeo

Uiv: le prospettive ci consolano

I prossimi fronti

onostante la tempesta registrata nel 2020, l'export diverso gli Stati Uniti prospetta ampie schiarite all'orizzonte. A dirlo è l'(Uiv) che saluta con ottimismo il cambio di inquilino alla Casa Bianca e l'elezione di Joe Biden. Avvicendamento con cui dovrebbe coincidere la fine della guerra dei dazi fra le due sponde dell'Atlantico.Certo, i dati relativi alledell'ultimo anno non possono rallegrare tout court il settore del vino. Secondo i darti ufficiali europei, infatti, il 2020 si è chiuso con un calo a valore del -6% per l'export italiano (pari a una perdita di 1,425 miliardi di euro) e un significativo decremento delmedio (-5%). A perdere sono in particolare gli, che dopo anni interrompono la loro corsa negli Usa, complice in particolare al Prosecco (-9%). Giù anche i fermi imbottigliati (-6%).Per il segretario generale Uiv,, «il dato è negativo, come previsto, ma a consolare, più della crescita delle quote di mercato ai danni della Francia per l’effetto combinato dell’sanitaria e dei dazi aggiuntivi , sono le prospettive all’orizzonte nel nostro primo mercato della domanda di vino. Le reciproche aperture per una risoluzione della questione Boeing-Airbus per sospendere le guerre commerciali incrociate e l’avvio del dialogo in materia dicon la possibilità di accordo multilaterale fanno ben sperare. Altrettanto importante sarà l’approvazione al Senato americano del piano da 1,9 trilioni di dollari per il rilancio dell’economia statunitense messo in piedi dalla nuova presidenza americana. Una "manovra" che potrebbe rilanciare l’economia americana e quindi i consumi nei prossimi anni».Secondo Uiv sarà fondamentale per il Governo italiano favorire il processo didella partnership con gli Stati Uniti attraverso un duplice impegno. In primo luogo, in ambito comunitario, il nostro Paese dovrà spingere per la sospensione deisull'agroalimentare. In secondoluogo, in seno al G20 (quest'anno presieduto dall’Italia), trovare un'intesa sulla Digital Tax. Contestualmente, in attesa del rilancio dei consumi, sarà necessariosul mercato americano attraverso le risorse della promozione e del Patto per l’Export.Su questi due fronti Uiv attende un cambio di marcia, nel primo caso con l’intervento del ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli in materia di semplificazione; nel secondo con il rilancio del Patto per l’export dove ancora il vino non ha trovato una sua specifica azione di piano di comunicazione istituzionale.