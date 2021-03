Vinitaly si farà, ma chi ci sarà? Villa Franciacorta rinuncia

Primo Piano del 04 marzo 2021 | 16:56

a voglia di tornare alla, di fare, di sbrigare, di organizzare eventi, di aprire bar, ristoranti, alberghi, impianti sciistici è tanta e per ogni situazione si fanno i salti mortali pur di farcela, magari non al 100%, ma almeno un po’. Poi però bisogna fare i conti con la: aprire, non basta perché è necessario che poi qualcuno entri e, anche quando entra, che si goda quello che si trova davanti.E la sensazione è che raramente succede che vada così. Uno spunto di riflessione messo sul tavolo dache con un comunicato pulito, comprensibile e appunto calibrato per aprire probabilmente un dibattito ha annunciato che no, al Vinitaly non ci andrà. La fiera del vino di, dopo essere stata cancellata nel 2020 ed essere stata rinviata più volte successivamente, dovrebbe andare in scena dal. Ma si riuscirà? La domanda è lecita vista la situazione altalenante e considerato che un evento nazionale di tale caratura non può certo essere organizzato qualche settimana prima.E allora “meglio la”, come si sente dire da molti quando si parla di chiusure,, balletti di colori dati alle regioni.“Villa Franciacorta - si legge nella nota ufficiale - ritiene di non essere presente con una propria postazione all’interno del prossimo Vinitaly, le cui date sembrano fissate per il prossimo giugno salvo diverse indicazioni da parte dell’ente fieristico veronese. Tra glidella presenza di un’azienda, con un proprio stand, al Vinitaly, c’è sempre stato il piacere di incontrare il pubblico, di fare, di accogliere gli ospiti nella propria postazione e di avviare con essi un dialogo, un confronto, che nasce dal piacere di conoscersi, di degustare insieme, di commentare questo o quel millesimo, di condividere emozioni. Nelle attuali condizioni, questo “network”, che è un mix di, piacere, passione e empatia, non è possibile né lo sarà entro breve tempo. Anche per questo preferiamo“Villa Franciacorta - prosegue la nota - sarà peraltro felice di invitare ine di ospitare nel fascinoso borgo medioevale, enoappassionati, professionisti dellae dell’ospitalità, giornalisti e comunicatori, attraverso un programma articolato, sulla base dei più rigidi disciplinari anti-covid. In questo modo, ogni incontro avverrà ine con le necessarie precauzioni. E, quando tutto sarà rientrato nella normalità, torneremo a incontrarci, anche fra i corridoi di una fiera”.Una rinuncia che rischia di avere grosse ricadute per il mondo dele per l’eventoin sé. Villa Franciacorta con questo annuncio pubblico potrebbe togliere dall’imbarazzo della prima volta altre cantine, magari restie ad annunciare la loro non partecipazione, potrebbe mettere qualchea colleghi che non ne avevano, potrebbe iniziare ad impoverire un grande evento che vive della partecipazione degli attori principali della filiera del vino.E, ammesso che il Vinitaly si potrà fare, mandarlo in scena a ranghi ridotti potrebbe essere unoancor meno bello di quello che potrebbe essere con, distanziamenti e difficoltà nel servire gli appassionati con calici e altre prelibatezze gastronomiche. Insomma, un tassello che al momento è solo uno, ma che potrebbe essere il primo a venire meno.E un Vinitaly non in forma smagliante o, peggio, del tutto assente avrebbe gravi ricadute anche su tutto il mondo della ricettività conche si ritroverebbero molte camere vuote eall’esterno che non sfrutterebbero l’onda lunga dell’evento.Dal canto suo Vinitaly nei giorni scorsi aveva parlato di un’edizione focalizzata sul rilancio dele sulla ripresa dellein. «Sarà un Vinitaly unico – aveva commentato il presidente di Veronafiere,in cui ognuno sarà chiamato a fare la propria parte per richiamare la centralità del vino italiano nel mondo: organizzatori, imprese, istituzioni, media che vorranno parteciparvi lo potranno fare nella consapevolezza dell’importanza di partecipare a un».Veronafiere, che continua a osservare l’evoluzione degli scenari sui mercati di riferimento attraverso la rete dei propri partner e rappresentanti esteri e in costante contatto con le autorità preposte, haleperalla rassegna fino al 12 aprile e sta sviluppando la propria azione lungo due direttrici.Per quanto riguarda l’evento in sé proprio nelle scorse ore le associazioni di categoria hanno lanciato l’appello per salvare il mondo degli eventi, dei congressi e delle fiere che, pre-Covid, muoveva undi 65,5 miliardi di euro per un impatto sul Pil di 36,2 miliardi di euro e una forza lavoro di circa 570mila addetti.«Il nuovoautorizza la riapertura dei teatri e dei cinema anche nelle zone gialle, pur con le dovute misure anti-contagio, e mette invece ancora lo stop aed eventi, persino nelle zone bianche. Siamo di fronte a una vera e propria discriminazione, che non ci vedrà stare in silenzio», ha commentato, presidente del Club degli eventi e della Live Communication e portavoce nei rapporti con i media di #Italialive. «Associare ancora una volta il termine "" a congressi, convegni ed eventi dimostra la mancata conoscenza del modus operandi e della professionalità del nostro settore. Parliamo di eventi statici, dove ogni partecipante è preventivamente registrato e dove fior fiore di professionisti adotta misure di sicurezza che vanno ben oltre quelle previste dal Dpcm per l’apertura di teatri e cinema».«Siamo perfettamente consapevoli dell’impegno e delle difficoltà del Governo nel gestire una situazione sanitaria in divenire ma siamo davvero esasperati», ha aggiunto, presidente di Federcongressi&eventi e portavoce dei rapporti istituzionali e politici di #Italialive. «Nonostante i positivi confronti con i rappresentanti del nuovoecco che un nuovo Dpcm sembra farsi beffe di migliaia di imprese e professionisti che da un anno sono sostanzialmente fermi e senza lavoro. Permetterci di riaprire, pur con limitazioni numeriche, sarebbe stato un segnale di attenzione che non ci avrebbe certo permesso di ripartire ma che avrebbe dato un messaggio di speranza a un settore che rischia il default e che non ha ancora ricevuto i sostegni promessi. Siamo sconcertati nel constatare quanto l’Italia sia il Paese che, nell’emergenza Covid19, non stia dando pressoché alcun supporto a un settore fondamentale per la promozione del, per la ripresa del turismo, per lo sviluppo di innovazione e per la formazione del personale sanitario, mai come oggi urgente e indispensabile».Per impedire il fallimento delle imprese e il conseguente licenziamento di migliaia di lavoratori l’industria deie degli eventi aziendali e privati ha urgente bisogno di ristori a fondo perduto per le imprese e i liberi professionisti della filiera con criteri di accesso che non considerino i codicima il criterio della perdita dele ammortizzatori sociali estesi almeno sino al 30 settembre 2021. In merito ai ristori, è fondamentale il superamento del limite di 5 milioni di euro di fatturato che esclude gran parte delle aziende a maggior densità di lavoro (occupazione) e a maggiore capacità di indotto (ricaduta positiva sulla catena dei fornitori).