Alleanza Federvini-cooperative per un database sull'autenticità del vino

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 15:08

F

Obietivo della partnership è creare un database che certifichi l'autenticità del vino

Pubblici o privati, le banche dati non comunicano

Da sinistra, Sandro Boscaini e Luca Rigotti

Dalla vendemmia 2020 nasce un database comune

per promuovere una maggiore conoscenza degli elementi che caratterizzanoUna risposta alla crescente esigenza di consumatori e aziende produttrici che sempre più ricercano tipicità e corrispondenza con il territorio di origine.Da tempocon finalità di controllo nel settore vitivinicolo. Tale strumento, implementato e gestito dalle autorità nazionali di controllo degli Stati membri, n. Una mancanza che ha spinto diverse insegne del commercio ad avviare processi di profilazione delle caratteristiche dei vini per tutelarsi in sede contrattuale. Unae, di fatto, perpetua l'incertezza relativamente all'autenticità del vino messo in vendita.Considerazioni che hanno fatto scattare le aziende associate a Federvini e Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare al fine di sviluppareL'idea aveva mosso i primi passi con la, durante la quale, grazie alla collaborazione delle Aziende e delle Cooperative aderenti, partner scientifico dell’iniziativa.costituita da dati relativi agli isotopi stabili dell’ossigeno e dell’idrogeno di campioni di mosti e vini provenienti da varie località italiane. La banca dati sarà progressivamente implementata per poter disporre di uno strumento sempre più performante e completo.: è da queste due parole che siamo partiti ed. L’appuntamento odierno offre una bellissima testimonianza: stiamo posando la prima pietra di una casa comune, che nasce sotto l’impulso dei nostri Associati, ma la cui porta è aperta sin d’ora a tutti. Il nostro auspicio è che nel progetto possano presto riconoscersi altri nostri colleghi, che possano aderire più enti ed organismi scientifici per lavorare insieme alla valorizzazione e tutela dell’autenticità del vino», ha affermato«L’obiettivo di questo importante progetto è, un percorso che ci consente di mettere a disposizione delle associate uno strumento di autocontrollo e di maggiore consapevolezza. Consideriamo la firma di oggi il punto di partenza di un’iniziativa e di una strada ambiziosa, che riteniamo necessaria perché in grado di contribuire alla maggiore tutela ed alla valorizzazione dei vini sui mercati», gli ha fatto eco il