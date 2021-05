Il vino torna a crescere al super. Cosa succederà con le riaperture dei ristoranti?

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 19:05

N

Il vino in Gdo cresce di 180 milioni di euro a valore nel primo quarto del 2021

Dal lockdown del 2020 a oggi: le bollicine tornano protagoniste con i vini regionali e l'eCommerce

La differenza tra vini e spumant inel contributo mensile alla variazione dei volumi (Fonte: Iri)

I negozi di vicinato perdono terreno, i discount continuano a crescere

Le prospettive per la fine del 2021

Cosa cambia per la Gdo con la riapertura dei ristoranti

ei, lesono. Si tratta di una crescita a volume del +8% e a valore del +20%. A decretarlo, unapresentata durante le tappe di avvicinamento online alla kermesse veronese dedicata al vino che si terrà il 17 e 19 ottobre in presenza.Per comprendere a fondo i dati emersi, va considerato che rispetto al 2020, quando i mesi di lockdown (molto duro) sono stati solo due nel primo quadrimestre,. Nonostante ciò, lenegli acquisti, con con spunti notevoli per i vini regionali. Insomma, se al supermercato lo scorso anno imperava una sensazione di estrema preoccupazione, ora anche nel carrello c'è voglia di ripartire.Per quanto riguarda, in particolare,, il trend di crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo è confermato e spinge le insegne distributive a seguire sempre più i gusti e le preferenze dei consumatori. Si prevede, dunque, che lformato da uno zoccolo duro di vini che non possono mancare e da una quota di novità.Da sottolineare, infine,(+128% il progressivo 2021) ha realizzato nel periodo della pandemia, passando da una forma di acquisto considerata elitaria e con un parco di utenti circoscritto a una valutata da molti come necessaria e comoda.Andando più nello specifico e, si registra un -6,2% per le(i negozi di 100-400 mq), conseguenza dell'improvviso lockdown di marzo 2020 che aveva favorito queste destinazioni e che, con il passare del tempo e l'allentamento delle restrizioni hanno lasciato nuovamente spazio ai grandi format. In positivo con una crescita del +11,8% iche, grazie alla leva del prezzo, battono iper e supermercati.Ma con la riapertura del canale Horeca,«La grande distribuzione deve prepararsi ad un atterraggio morbido, perché le vendite record nel periodo pandemico tenderanno a normalizzarsi con la riapertura del canale Horeca - ha detto- La Gdo dovrà. Il 2021 sarà probabilmente un anno di transizione verso il vero ritorno alla normalità, con le vendite che potrebbero rimanere a un buon livello, sempre che cantine e distribuzione sappiano massimizzare le opportunità derivanti dalle novità emerse nell’ultimo anno, eCommerce e regionalismi».