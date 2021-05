In alto i calici, parte il Giro d'Italia. Alla scoperta dei vini protagonisti

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 19:12

H

Il percorso di quest'anno

Il nostro Giro del Vino

Una tappa dedicata al Brunello di Montalcino

I vini protagonisti

Il percorso

I favoriti

anno la faccia deiche partono per la prima gita con la scuola della loro vita, hanno quellanegli occhi che si accende solo a chi intraprende un, hanno ildi fare fatica per scoprire qualcosa, hanno ildell’incognito, la scorza per stare sulla strada, il cuore per condividere ed, emozionarsi e sacrificarsi. Sono i corridori delche ogni anno dal 1909 si affacciano alla partenza della prima tappa sempre avvolti dal fascino di una corsa che è un viaggio, una festa, un rito, unQuest’anno laè giunta alla sua edizione numeroe torna didopo l’eccezione dell’anno scorso quando, per effetto della pandemia, slittò ad ottobre. Il Giro torna nel mese che gli appartiene, quello delle fioriture e del primo caldo, dell’ultima neve e dei pollini, della rinascita e dell’attesa dell’estate. Il Giro che come ilè attesa, allenamento, costanza, perseveranza, rettitudine, ordine, fantasia, sintesi di dettagli, armonia di istinti, frutto di intuizioni, prolungamento di tradizioni. Il Giro che in tutto questo è come il vino ed ecco perché noi diquest’anno ci mettiamo in sella e seguiamo la corsa raccontando l’Italia del vino con la rubrica. Lo faremo scegliendo alcune etichette simbolo dell’enologia italiana, simbolo di una sapienza che ci invidiano in tutto il mondo, vini figli di vigneti curati come si cura una preparazione per essere al top alla partenza del Giro, risultati di procedimenti che prevedono cambi di marcia, scatti in avanti, resistenza alle difficoltà, pazienza.Non è un caso che negli ultimi anni il Giro d’Italia abbia individuato tappe che si identificano con ile che nel nome stesso della tappa portano la denominazione di un’area, di un Consorzio di un’etichetta. Quest’anno quellasarà la numero 11, la Perugia-Montalcino che con sé porta l’aggiunta di. C’è bisogno di presentare il Brunello di Montalcino? No, anche per i meno esperti il nome evoca gusto, storia, tradizione, sostanza, passione. Sarà una tappa che riunirà tutto questo perché i corridori torneranno indietro a quando leerano polvere, si correrà sulle “strade bianche” senesi delimitate da niente di artificioso, ma da vigneti, vigneti e ancora. Che i corridori non vedranno, ma che i corridori assaporeranno e il pubblico ammirerà, dal vivo o da casa.Perché il Giro d’Italia è un treno rosa che parte e per tre settimane senza sosta prende per mano gli appassionati e li porta a spasso per il nostro Belpaese.. Prima del gran finale di Milano, dove si chiuderà come da tradizione la corsa.La corsa che si farà sullecome sempre. Il tappone dolomitico è la(16ª tappa) con Fedaia, Pordoi e Giau. Due giorni prima ci si contorcerà sulche introdurrà nell’ultima e decisiva terza settimana, quella che per tradizione decide chi arriverà in trionfo ai piedi del Duomo. Il Giro di quest’anno pecca forse in altimetrie e in celebrità delle salite così come pecca per parco partenti, ma non importa: il Giro è quella cosa che non si discute, si ama. È una mamma, una certezza, un battito di cuore, un atto di fedeltà, un legame, unaL’Italia farà il tifo per l’unico corridore che può ambire a vincere una corsa a tappe, quelche il Giro l’ha vinto già due volte e che ha vinto pure Tour de France e Vuelta. Arriva al Giro dopo essersi fratturato il polso sul più bello per cui non sapremo cosa potrà dare in termini di classifica. Tutti i fari sono puntati sul colombiano, vincitore del Tour 2019 ma anche sul giovanissimo Remco Evanepoel, il belga che qualcuno già ha designato come erede di Eddy Merckx. Tra gli altri Joao Almeida che l’anno scorso ha assaporato la vittoria finale. Senza dimenticarsi diIl tempo delle chiacchiere però è finito, sabato si parte con una cronometro e da quel momento l’orologio sarà il miglior amico dei corridori oppure l’ombra peggiore per chi non riuscirà a tenere il passo dei primi.