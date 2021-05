£$Giro del Vino, 2ª tappa. Gattinara Docg$£ un vino per velocisti

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 11:00

La 2ª tappa: Stupinigi-Novara

La tappa di oggi: Stupinigi-Novara



Gattinara Docg:

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte dopo la prima tappa e lo fa presentando un'altimetria piatta visto che si attraversa la pianura piemontese. Si va da Stupinigi (Nichelino) e si arriva ai. Prima occasione per i velocisti che difficilmente si lascieranno scappare un'occasione simile. Tra i favoriti l'australiano, il tre volte campione del mondo,e il nostroAustero e. Prodotto nel comune di Gattinara in provincia di Vercelli. La sua base ampelografica fissata dal disciplinare in(spanna come viene chiamato in Alto Piemonte) per un minimo di 90% più un eventuale saldo di vespolina e/o uva rara.. tre caratteristiche che ben si adattano ai favoriti: l'eleganza di Viviani, la decisione di Ewan, la struttura di Sagan.