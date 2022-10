Il Gran Premio Cervim 2022? A vincerlo è il Pantelleria Doc Shamira 2017

Medaglie, riconoscimenti e tanta qualità per i vini eroici di tutto il mondo. 23 Gran Medaglie d'Oro, 181 Medaglie d'Oro e 61 Medaglie d'Argento, queste le medaglie assegnate dai 45 tecnici degustatori internazionali nel corso delle degustazioni tenutesi il 29 e 30 settembre scorso. È l’Italia a fare la parte del leone con 14 gran medaglie d’oro, 86 medaglie d’oro e 38 medaglie d’argento, inoltre con numerosi premi speciali e con il Gran premio Cervim 2022, al vino con il miglior punteggio in assoluto, andato al Pantelleria Doc Shamira 2017. È l’esito della 30esima edizione del Mondial des Vins Extrêmes, il concorso internazionale dedicato ai vini eroici organizzato dal Cervim che si è tenuto in Valle d’Aosta a fine settembre. 831 i vini iscritti da 301 aziende provenienti da 24 paesi del mondo, che hanno visto le selezioni di 45 tecnici degustatori internazionali, per quello che è l'unico concorso enologico internazionale espressamente dedicato ai vini prodotti da viticoltura eroica.

Stefano Celi, presidente Cervim

Tanta qualità che viene sempre più apprezzata

«È emersa ancora una volta un’eccellenza sempre più elevata – ha sottolineato Stefano Celi, presidente Cervim - con grandi diversità di vitigni che si traducono nel bicchiere in vini dai sapori unici. Tanta qualità che viene sempre più apprezzata dai winelover italiani ed esteri».

L’elenco delle medaglie

Italia primo paese. La Toscana conquista 4 gran medaglie d’oro, 7 ori e 2 argenti; la Valle d’Aosta 3 gran medaglie d’oro, 10 medaglie d’oro e 6 argenti; il Veneto con 2 gran medaglie d’oro, 10 ori e 2 argenti; la Sardegna con 2 gran medaglie d’oro, 1 oro e 2 argenti; la Sicilia con 1 gran medaglia d’oro, 8 ori e 7 argenti; l’Alto Adige con 1 gran medaglia d’oro, 5 ori e 1 argento e la Calabria con 1 gran medaglia d’oro, 2 ori e 2 argenti. Quindi la Lombardia con 13 medaglie d’oro e 3 di argento; il Trentino con 8 ori e 6 argenti; la Liguria con 8 ori e 2 argenti; la Campania con 6 ori e 2 argenti; il Piemonte con 5 ori e 1 argento; a seguire Lazio e Molise con 1 oro e 1 argento; le Marche con 1 medaglia d’oro.

Fra i vini esteri la Spagna ha conquistato 3 Gran medaglie d’oro, 27 ori e 8 argenti; la Francia 2 gran medaglie d’oro e 8 medaglie d’oro; la Svizzera 1 gran medaglia d’oro, 22 ori e 5 argenti; il Portogallo 1 gran medaglia d’oro, 4 ori e 1 argento; Cipro 1 gran medaglia d’oro e 4 ori; Slovenia 1 gran medaglia d’oro, 1 oro e 2 argenti. Quindi la Germania con 9 medaglie d’oro e 3 di argento; l’Argentina con 5 medaglie d’oro; la Georgia e la Grecia con 4 medaglie d’oro; il Brasile con 2 medaglie d’oro; gli Stati Uniti con 2 medaglie d’oro; Malta con 1 oro e 1 argento; e 1 oro per Slovacchia e Stato di Palestina; infine 1 medaglia d’argento per Moldova e Ucraina.

L’elenco completo dei vini premiati è online e disponibile su http://www.mondialvinsextremes.com/news/risultati-del-mondial-des-vins-extremes-2022.

Premi Speciali 2022

Gran Premio Cervim (vino con il miglio punteggio in assoluto) va all’Italia con il Pantelleria Doc Shamira – 2017 dell’Azienda Agricola Basile, Pantelleria (TP).

Premio Speciale Cervim: Francia Terres Des Templiers – Banyuls Sur Mer (Pirenei Orientali) Germania Weingut Reis - Feine Weine! – Briedel (Mosella) Italia Cave Des Onze Communes – Aymavilles (Valle D’aosta) Spagna Bodega El Grifo – San Bartolomé (Lanzarote – Isole Canarie) Svizzera St. Jodern Kellerei – Visperteminen (Cantone Vallese).

Premio Eccellenza Cervim: Francia Aoc Banyuls Grand Cru Président Henry Vidal - 2008 Terres Des Templiers – Banyuls Sur Mer (Pirenei Orientali); Germania Raffinesse Reserve – 2017 Reis - Feine Weine ! Weingut – Briedel (Mosella) Italia Valle D’aosta Doc Muscat Petit Grains Fletri - 2020 Cave Des Onze Communes – Aymavilles (Valle D’aosta) Spagna Doc Gran Canaria Blanco - 2021 Bodega Las Tirajanas – San Bartolome’ De Tirajana (Gran Canaria – Isole Canarie) Svizzera Aoc Valais Heida Veritas – 2019 St. Jodern Kellerei – Visperteminen (Cantone Vallese)

Premio Cervim Futuro: All’italia Con Mathieu Betemps Azienda Agricola Mathieu Betemps – Saint Christophe (Valle D’aosta).

Premio Cervim Piccole Isole: Italia Pantelleria Doc Shamira - 2017 Azienda Agricola Basile – Pantelleria (Sicilia)

Premio Donna Cervim: Italia Elena Patrone Azienda Agricola Elena Patrone – Cortemilia/Cn (Piemonte)

Premio Cervim Bio: Svizzera Aoc Valais Syrah Cuvee St Gothard - 2019 Domaine Mettaz - Fully (Canrone Vallese)

Premio Cervim Originale: Italia Carignano Del Sulcis Doc Riserva Santomoro – 2019 Soc. Agricola Vigne Bentesali – Sant’antioco/Su (Sardegna)

Premio Vinofed – 2022: Slovenia Goriška Brda Chardonnay Bagueri – 2018 Klet Brda, Z.O.O. – Dobrovo

Premio Mondial Vins Extremes (zona con maggior numero di vini): vince l’Italia con la Valle d’Aosta.