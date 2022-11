È la stagione del Novello, ma il futuro preoccupa: è a rischio?

Forse non è proprio un vino fatto e finito in senso stretto, uno di quelli che nel calice emozionano per complessità e struttura, tuttavia, il vino novello è un'altra occasione per fare enoturismo nazionale, dopo gli ottimi risultati per il settore registrati nel corso del ponte di Ognissanti. Arriva nelle cantine e sulle tavole il vino novello Made in Italy con circa sei milioni di bottiglie dell'ultima vendemmia che potranno essere acquistate con la riapertura settimanale di negozi, enoteche e supermercati.



Prima del Beaujolais Nouveau francese

Il novello italiano debutta quasi tre settimane prima rispetto al concorrente Beaujolais Nouveau francese che si potrà invece assaggiare solo a partire dal 17 novembre. Il vino novello italiano viene consumato soprattutto in abbinamento con i prodotti autunnali come le caldarroste in fiere e sagre in un anno segnato peraltro dall’emergenza costi che ha colpito il settore vitivinicolo con rincari dalle bottiglie alle etichette fino ai tappi.



Le caratteristiche delle “vino da bere giovane”

Leggero e con bouquet aromatico il “vino da bere giovane” deve le sue caratteristiche al metodo di vinificazione utilizzato messo a punto dal ricercatore francese Flanzy ed è fondato sulla fermentazione carbonica di grappoli integri di uve che vengono poi spremute a distanza di una decina di giorni per un vino delicato che di solito si attesta sugli 11 gradi ma che può raggiungere anche i 12.

Il vino novello italiano viene consumato soprattutto in abbinamento con i prodotti autunnali



Italia versus Italia

La produzione del vino novello in Italia è iniziata verso la metà degli anni ’70, dopo che in Francia, considerata la madre dei novelli, i vignaioli francesi della zona di produzione del Beaujolais, per superare una stasi di mercato, misero sul mercato il Beaujolais nouveau, per rivalorizzare il loro vino prodotto con uve Gamay meno pregiate della Borgogna meridionale. Il vino novello Made in Italy è una produzione diffusa su tutta la penisola ma le aree geografiche con maggior produzione sono il Nord Est, dal Veneto al Trentino, a seguire il Centro Sud con Puglia Sicilia Toscana e Abruzzo. Le uve maggiormente utilizzate sono il Merlot, il Sangiovese, il Cabernet, il Barbera, il Nero d’Avola, il Teroldego e il Montepulciano.



Calata la produzione

La produzione di Novello è calata negli ultimi decenni a causa di una serie di fattori, a partire dalla limitata conservabilità, che ne consiglia il consumo nell’arco dei prossimi 6 mesi fino alla tecnica di produzione, la macerazione carbonica, che è più costosa di circa il 20% rispetto a quelle tradizionali. Ma soprattutto gli stessi vitigni che negli anni passati rappresentavano la base del novello vengono oggi spesso utilizzati per produrre vini ugualmente giovani, ideali per gli aperitivi, ma che non presentano problemi di durata.



La festa a San Martino

La tradizione vuole che la nuova annata del vino novello si festeggi a San Martino l’11 novembre giorno in cui da sempre i contadini chiudono e stilano un bilancio di un anno di lavoro. Ed è anche il giorno in cui fino a mezzo secolo fa se i contratti di affitto non venivano rinnovati, i contadini con le famiglie dovevano, in particolare nei territori della Pianura Padana, “fare San Martino” ossia prendere tutte le loro cose per trovare lavoro e futuro in altre cascine, campi e stalle.