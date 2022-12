Campari Group e Moët Hennessy hanno acquisito il 100% di Tannico

Un finale scontato, ma in anticipo sui tempi. Campari e Moët Hennessy hanno acquisito il 100% di Tannico, e-commerce di vini e liquori di cui Campari Group già deteneva il 49% dallo scorso anno. L'obiettivo, grazie anche all'accordo con Moët Hennessy, era un'acquisizione nel medio periodo (l'orizzonte era il 2025), ma la crescita esponenziale delle vendite online ha accelerato l'operazione.

Si tratta di un'altra dimostrazione di crescita per Campari, che ha da poco acquisito il 70% di Wilderness Trail Distillery (con l'obiettivo del 100% entro il 2031), marchio super premium di bourbon e rye whiskey, nel Kentucky, per 420 milioni di dollari, rafforzando nettamente la sua leadership in questo comparto, secondo solo agli aperitivi.

Il sito di Tannico, acquisito da Campari e Moet

Campari ha acquisito Tannico con Moët Hennessy

L'accordo prenderà ufficialmente il via con l'arrivo del nuovo anno. Il fondatore e attuale amministratore delegato di Tannico, Marco Magnocavallo, diventerà presidente onorario, mentre al suo posto, come Ad, ci sarà Thierry Bertrand-Souleau.

Il fatturato di Tannico nel 2021 è raddoppiato rispetto al 2020, che già aveva fatto segnare un +82% rispetto al 2019. Si parla di 76 milioni di euro e 4,5 milioni di bottiglie vendute. Numeri raggiunti anche grazie all'acquisizione della francese Vap - Venteàlapropriété, società fondata nel 2008 e attiva sul mercato francese nella vendita di vini premium.