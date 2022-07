Molinari amplia la sua offerta: ora distribuisce anche Telmont e Brillet

Molinari Italia Spa, storica azienda fondata nel ’45 da Angelo Molinari e leader nel settore dei liquori dolci con il noto brand Molinari Extra, acquisisce la distribuzione per il mercato italiano dello Champagne Telmont con i suoi due prodotti della linea: Telmont Brut e Telmont Rosé e del Liquore a base di Cognac e Pera Williams Belle de Brillet.

Accordo Molinari-Rémy Cointreau per Telmont e Brillet

L’accordo con il colosso francese Rémy Cointreau, che ha recentemente rilevato la casa di Champagne Telmont e la Maison Brillet, risponde all’obiettivo di espansione dell’azienda e mira a rafforzarne ulteriormente la posizione sul mercato italiano attraverso l’allargamento del portafoglio a nuove categorie e a prodotti nel segmento Premium e Superpremium.

Gli Champagne Telmont puntano sulla ristorazione di alta fascia mentre il Liquore Belle de Brillet è particolarmente interessante per l’utilizzo in mixology e si rivolge ad un pubblico sempre più vasto strizzando l’occhio ad un consumo che abbraccia anche il pubblico femminile.

La distribuzione dei prodotti sarà affidata alla rete vendita Molinari con un’offerta che copre i canali distributivi dell’Horeca.

Maison Telmont

Fondata nel 1912, la Maison Champagne Telmont - precedentemente nota come "J de Telmont" - si trova a Damery, nei pressi di Épernay, in Francia. La Maison rimane ancora oggi a direzione familiare e visionaria: Bertrand Lhôpital infatti, cellar master e responsabile della viticoltura della Maison Telmont, rappresenta oggi la quarta generazione. L'impegno costante per il rispetto del proprio territorio ha portato la Maison ad abbracciare un approccio ambientale estremamente esigente. Nel 2017 ha ottenuto la sua prima Certificazione AB (agricoltura biologica) – il risultato di un lavoro di amore e pazienza, dimostrando ancora una volta la vocazione della Maison alla salvaguardia dell'ambiente. Il gruppo Rémy Cointreau si è identificato con i valori della Maison, acquistando una quota di maggioranza ad ottobre 2020. Ribattezzata Telmont nel 2021, la Maison incarna uno stile unico: etereo ma strutturato, in equilibrio tra tensione e freschezza - un'armonia perfetta. Champagne Telmont consente al territorio di esprimersi attraverso i propri vini, utilizzando il suo know-how per aiutare a svelare le diverse sfaccettature proprie della natura.

Champagne Telmont è fortemente impegnata nella creazione del più sostenibile champagne biologico ed è fortemente concentrata sulla salvaguardia della propria terra e della sua biodiversità.

Per questo motivo Telmont ha abbracciato nel suo gruppo di investitori, oltre che Rémy Cointreau, un partner d’eccezione. Telmont ha infatti recentemente annunciato che l'attore e ambientalista Leonardo DiCaprio è entrato a far parte dell'azienda come investitore. Au Nom de la Terre, "Nel nome di Madre Natura", è infatti lo slogan dello Champagne Telmont.

Maison Brillet

La Maison Brillet nasce nel 1850 quando Vivien Brillet che aveva ereditato dalla sua famiglia i vigneti a Graves St-Amant sulle sponde del fiume Charente, vi fa costruire delle cantine e una distilleria per la produzione di Cognac.

Dopo aver acquisito un’importante tradizione familiare di produzione di Cognac, nel 1985 l’ultimo erede della famiglia Brillet (10° generazione), Jean-Louis Brillet, crea un prodotto nuovo ed unico nel suo genere, nato dall’unione del Cognac con la pera Williams. Dedica questa invenzione alla sua musa ispiratrice, la moglie Isabelle che chiama affettuosamente “Belle”.

A partire dal 2020 la Maison Brillet entra a far parte della squadra Rémy Cointreau grazie ad un’acquisizione da parte dell’azienda familiare francese, che condivide con Brillet i valori della conoscenza e dell’amore per la propria terra.