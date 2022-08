Blues & Wine Soul Festival, chiusura con le eccellenze enogastronomiche in Val Paradiso

È stata una grande festa di musica, di vino, di olio e di degustazioni di alcune tra le migliori eccellenze enogastronomiche della Sicilia la tappa finale del “Blues & Wine Soul Festival”, l’appuntamento più importante nell’Isola dedicato a questo genere musicale.

Location d’eccezione il frantoio dell’azienda olivicola Val Paradiso situato nelle affascinanti campagne di Naro, in provincia di Agrigento.

Il Blues & Wine Festival si è chiuso in Val Paradiso

Serata speciale in Val Paradiso per concludere degnamente il Blues & Wine Festival; oltre 60 etichette di vini in degustazione, tutti gli oli di Val Paradiso da assaporare e una cena a buffet tra macchine olearie, silos d’acciaio e linee di imbottigliamento.

«Il Blues & Wine Festival esiste da vent’anni – dice Massimo Carlino, da tempo alla guida l’azienda di famiglia Val Paradiso – grazie a Jo Castellano, motore della manifestazione, oggi abbraccia tutta la Sicilia. Questa volta si è scelto di concludere l’evento in un frantoio, considerato che gli oli negli ultimi anni sono cresciuti molto a livello economico. Siamo stati coinvolti come frantoio e olio di punta del territorio, per noi è stato un modo per promuovere Val Paradiso e proporre cultura sul territorio».

Massimo Carlino

Musica, olio, vino e cibo protagonisti della serata

Una serata unica nel suo genere con incredibili momenti musicali, con protagonista Joe Castellano Super Blues & Soul Band e Special Guests due grandi artisti del Jazz e Blues italiano, come il grandissimo chitarrista Gigi Cifarelli o l’emozionante pianista del Boogie, Marco Meucci.

Il progetto Diodoros di Val Paradiso

Val Paradiso per scelta cura molto l’aspetto culturale, infatti ha avviato uno straordinario progetto di valorizzazione della cultura agricola e produttiva siciliana; si chiama Diodoros e interagisce con gli attori del territorio e di fruttuosa collaborazione pubblico-privato.

L’extra vergine Diodoros è esclusivamente prodotto dai secolari ulivi che adornano la Valle dei Templi di Agrigento ed è il frutto di una convenzione ormai decennale, tra il Parco Archeologico ed il Frantoio Val Paradiso cui sono stati affidati, in esclusiva, la raccolta, la spremitura delle olive e la produzione dell’olio.

L'Accademia Val Paradiso

Un altro progetto di cui l’azienda va orgogliosa è l’Accademia Val Paradiso, un’officina delle idee, una scuola dell’olio permanente. un luogo dove degustare. sperimentare, promuovere e narrare una Sicilia diversa.

Un progetto di accoglienza e sapere cha ha preso forma in una nuova e raffinata location inserita all’interno del frantoio aziendale, dove si tengono corsi specificatamente tecnici di un paio di giorni con operatori, scuole e ristoratori che hanno voglia di conoscere il mondo degli oli in generale. Un tour culturale ed enogastronomico per visitare gli uliveti biologici, le Cantine del territorio, la Valle dei Templi, la splendida Naro e assaporare i prodotti direttamente nei luoghi di produzione.

Azienda Agricola Val Paradiso Srl

Frantoio e stabilimenti

S.S. 410 KM 19 Uscita Camastra – Naro (AG)

Tel. +390922419555 – +390922421115