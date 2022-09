Harvest beers: sfida internazionale tra birre artigianali

In un panorama brassicolo variegato, dove la filiera del luppolo diventa sempre più importante, Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti, in collaborazione con Italian Hops Company, ha deciso di puntare l’attenzione sulle birre harvest, prodotte con l’uso di luppolo fresh o wet, creando Harvest Beers, nuovo concorso internazionale e "cugino" del già affermato Birra dell’Anno.

La 1ª edizione di Harvest Beers

L'obiettivo di questo concorso internazionale è di valorizzare queste birre nel periodo che coincide con la raccolta del luppolo e il suo utilizzo fresco nella produzione. L’occasione per tutti i birrifici e beer firmer è di far conoscere le proprie etichette harvest nel momento della loro massima espressione, sottoponendole al giudizio di una giuria di esperti degustatori, che sancirà il podio delle due categorie in concorso.

«Dopo Birra dell’Anno, Xmas Beers e la partnership con World Gluten Free Beer Award e Best Bio Beer, aggiungiamo ancora un tassello allo scenario dei concorsi di Birra dell’Anno, puntando a valorizzare e a portare all’attenzione dei consumatori ancora una volta birre artigianali dalle caratteristiche specifiche – sottolinea Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai - La scelta di puntare per questo concorso sulle birre harvest è dovuta al forte sviluppo negli ultimi anni della filiera di settore, di cui il luppolo è ingrediente fondamentale e che spesso caratterizza la birra artigianale in maniera importante. Con Birra dell’Anno Harvest Beers abbiamo voluto richiamare fortemente alla natura agricola della birra artigianale e al legame fra produttore di luppolo e produttore di birra, che spesso in passato coincidevano, in linea con quello che il consumatore consapevole oggi sempre più cerca, cioè conoscere la provenienza delle materie prime alla base delle produzioni artigianali».

La crescita esponenziale delle Harvest beers in Italia

«Fino al 2015 le harvest beers in Italia si potevano contare sulle dita di due mani. Da quell'anno, Italian Hops Company, collaborando in sinergia con i birrifici italiani, ha iniziato a promuovere questo stile stimolando questo tipo di utilizzo del luppolo – aggiunge Eugenio Pellicciari, fondatore di Italian Hops Company - Negli anni abbiamo registrato una crescita costante dell’interesse, delle richieste e della partecipazione. Il concorso Birra dell’Anno Harvest Beer, da noi fortemente voluto e promosso, è la conferma di come, insieme ai birrifici italiani, siamo riusciti a importare e consolidare questo fenomeno che oggi è ormai pienamente riconosciuto anche nel nostro Paese. Inoltre questo stile rappresenta anche una celebrazione della birra artigianale stessa, della sua intera filiera e del sodalizio tra birrai e coltivatori: conoscenza diretta della qualità del prodotto, freschezza, prossimità e terroir».

Come partecipare ad Harvest Beers 2022

Le iscrizioni al concorso BdA Harvest Beers saranno aperte fino al 5 novembre 2022, le birre vincitrici saranno premiate nel corso di un evento sponsorizzato pubblico, che si terrà il 12 novembre 2022 presso Arrogant Pub a Reggio Emilia. Come per Birra dell’Anno, per garantire la massima trasparenza e serietà, i giurati lavoreranno alla cieca, senza conoscere il nome della birra e del produttore. Tutte le informazioni qui