Acqua Bracca, 8 milioni di bottiglie per le Capitali Bergamo e Brescia

In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il Gruppo Acque Minerali Bracca ha deciso di unirsi ai festeggiamenti e al progetto. Così il messaggio di speranza, orgoglio e proiezione verso il futuro non poteva che trovare spazio sulla retro-etichetta di 8 milioni di bottiglie da 1 litro in vetro di Acqua Bracca e Acqua Pineta.

Le etichette per Bergamo-Brescia Capitali della cultura



Bergamo e Brescia simboli di rinascita

Per la prima volta da quando il titolo Capitale italiana della cultura è stato istituito dal Governo italiano, due città si uniscono per «Crescere Insieme», dando vita a una sola Capitale. Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 è la testimonianza di una possibile rinascita fondata sulla storia, sul patrimonio artistico e culturale e sulla capacità di rigenerarsi.

Un modo nuovo e originale di veicolare il messaggio di promozione dei valori di lavoro, solidarietà e resilienza che hanno contraddistinto bergamaschi e bresciani durante una delle pagine più buie della storia delle due province lombarde.



Dal QRCode tutte le iniziative in programma

Le bottiglie del Gruppo Bracca raggiungeranno direttamente le tavole dei consumatori invitandoli a lasciarsi travolgere delle iniziative in programma in questo nuovo anno, semplicemente scannerizzando il QRCode.



Con questa iniziativa il Gruppo Bracca sottolinea l’orgoglio per le proprie origini, per il territorio in cui nasce l’acqua delle fonti Bracca e Pineta e per la popolazione orobica.