Proposta Vini sbarca a Roma con i vini del Trentino e non solo

Proposta Vini sbarca a Roma. Quest'anno per la prima volta Gianpaolo Girardi, patron di Proposta Vini, titolare con il figlio Andrea di una delle aziende leader nella commercializzazione e distribuzione di vini, spumanti e spirits di alta qualità (36 dipendenti, 160 agenti che operano sull'intero territorio nazionale, fatturato 25 milioni con un incremento del 25% rispetto al 2021), presenterà il catalogo 2023 nei padiglioni della Nuova Fiera di Roma nelle giornate di domenica 29 gennaio e lunedì 30 gennaio. L’appuntamento annuale, che per la prima volta, dopo Trentino, Veneto, Emilia e Lombardia, approda nella Capitale, si ripropone come importante momento d’incontro tra produttori, forza vendita e clienti. Prevista la partecipazione di 224 aziende nazionali ed europee. Ampio spazio quest'anno sarà riservato al pianeta "Spirits" presente in Fiera con un'ampia selezione di prodotti: gin, vodka, whisky, pisco, rum, cognac, armagnac, grappe, calvados, sake, liquori, amari, vermouth, bitter, oltre a birre artigianali e sidro.

Gianpaolo Girardi, patron di Proposta Vini



In catalogo 252 produttori italiani

Il nuovo catalogo propone 252 produttori italiani e 158 stranieri. Il Catalogo di Proposta Vini, con le illustrazioni realizzate da Giovanna Girardi, si arricchisce quest’anno di 31 nuove cantine: 19 italiane e 12 straniere. Comprende al suo interno un’ampia visione del panorama vitivinicolo europeo grazie alla presenza di 252 produttori italiani e 158 stranieri.



«Ci adoperiamo per permettere ai piccoli produttori di concentrarsi sul lavoro in vigna e in cantina - ha dichiarato Andrea Girardi, titolare con papà Gianpaolo dell’azienda - mentre a noi spetta il compito della commercializzazione e distribuzione del prodotto. Cerchiamo di dare visibilità a produttori di qualità, spesso di dimensioni molto piccole, che non hanno la possibilità di organizzare la parte commerciale, offrendo canali di visibilità nazionale ed internazionale».



Focus sulla Nosiola

Il tema dell'edizione 2023 sarà l'eclettica Nosiola, presente solo in Trentino. La ricerca continua e attenta di giacimenti enologici rari e autentici e il recupero di luoghi e vitigni storici hanno portato negli anni alla creazione di diversi progetti di valorizzazione, come Vini Estremi, Vini dell’Angelo, Bollicine da Uve Italiane, Vini delle Isole Minori, Vini Franchi, Vini Vulcanici, Vini delle Abbazie.



«Il tema dell'edizione 2023 sarà l'eclettica Nosiola - ha anticipato alla stampa il fondatore di Proposta Vini Gianpaolo Girardi - e a Roma saranno presenti 18 etichette di Nosiola. La Nosiola è un vitigno a bacca bianca presente solo in Trentino. Era coltivato in tutta la provincia, ma i migliori risultati li dava, e li dà, nella Valle dei Laghi e sulle Colline Avisane. Alla fine dell’800 la produzione annua era di circa 20 ettolitri. Veniva chiamata anche Durel, Gropel Bianc e Noselara. Definiamo la Nosiola Eclettica per le varie possibilità di vinificazione alle quali si presta e con risultati stupefacenti: dallo spumante all’insuperabile Vino Santo Trentino».



«Quanto al catalogo di Proposta Vini, l'edizione 2023 contiene il più completo e rappresentativo assortimento di vini del Trentino presente sul mercato. Si trovano al suo interno le descrizioni di alcune particolarità e peculiarità che riguardano la nostra provincia alle quali, per varie ragioni, il mercato ancora non ha dato la giusta attenzione».

L'eclettica Nosiola, presente solo in Trentino



Rispetto per biodiversità e origine

Il motto: rispecchiare la biodiversità e la tradizione dei territori d'origine. Proposta Vini da oltre trent’anni è punto di riferimento per la distribuzione di vini di alta qualità che si allontanano dalle regole dell’omologazione e rispecchiano la biodiversità e la tradizione dei territori d’origine.



«Proposta Vini conta oggi 160 agenti, di cui 18 agenzie, per un totale di 99 mandati, con quattro capi area, che operano dal Nord al Sud dell’Italia, su tutto il territorio nazionale, condividendo la filosofia di vendita che da sempre ci contraddistingue» ha sottolineato Eric De Carli, il coordinatore agenti.

Gianpaolo Girardi con il figlio Andrea



Riscoprire antiche regioni vitivinicole

La riscoperta di antiche regioni vitivinicole europee e di casa nostra. “Le linee seguite per la selezione dei nuovi ingressi si basano sull’idea della costruzione di un grande mosaico viticolo e paesaggistico, dove ogni tessera è luce ed è fondamentale per la costruzione di un immagine più ampia" ha commentato il selezionatore Gianluca Telloli. “Le parole cardine sono complementarità e riscoperta, con lo sguardo attento verso tutte le regioni viticole europee, come Serbia, Slovenia, Moldavia, Malaga e Bierzo in Spagna, La Clape nel Sud della Francia e le bollicine da varietà e luoghi poco noti come Slovenia, Val Germanasca, Monti Lessini, Val di Non, Caluso. Importanti gli approfondimenti dei Progetti sulla biodiversità, sul Chianti Classico e su due grandi varietà italiane: Nebbiolo e Sangiovese.



Proposta Vini si prepara all’evento romano con oltre 3mila calici gestiti da Winterhalter, azienda leader nel settore lavabicchieri professionali, da quest’anno sponsor tecnico dell’evento. In alto i calici. Prosit!