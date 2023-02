Da Starbucks arriva l’Oleato, caffè e olio insieme: nuovo trend o flop?

Ma voi fareste colazione con caffè e olio di oliva? No, non è una provocazione. Anche perché, in verità ci sarebbe un’usanza siciliana di bere appena alzati, poco prima della colazione, un cucchiaio d’olio. Per questo motivo, Starbucks, il colosso della caffetteria internazionale, ha lanciato Oleato, la prima bevanda a base di caffè e olio extravergine di oliva. E non di un caffè e un olio qualunque, ma si tratta di caffè Arabica Starbucks e olio extravergine d’oliva siciliano spremuto a freddo e coltivato a Partanna (Tp). L’obiettivo dichiarato da Starbucks : «Non vogliamo insegnare agli italiani a fare il caffè, vogliamo celebrarlo insieme a loro».

La linea Oleato di Starbucks



In tre versioni

Ma gli italiani saranno d’accordo? In ogni caso, per chi volesse provare il gusto dell’Oleato è dolce, vellutato e avvolgente. La presenza del latte d’avena lo addolcisce, permettendo di evitare lo zucchero. È, inoltre disponibile in tre varianti: